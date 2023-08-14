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汪小菲新歡是抖音網紅！「富家千金」背景遭起底　和張蘭貼臉同框

▲汪小菲（左圖）近期再度被拍到牽著一名女子出遊，有網友挖出女方身分疑似是抖音網紅劉亦桐（右圖左），還傳出和張蘭的關係不錯。（圖／翻攝自汪小菲抖音、微博）
▲汪小菲（左圖）近期再度被拍到牽著一名女子出遊，有網友挖出女方身分疑似是抖音網紅劉亦桐（右圖左），還傳出和張蘭的關係不錯。（圖／翻攝自汪小菲抖音、微博）

記者賴禹妡/綜合報導

中國富商汪小菲和女星大S（徐熙媛）離婚後，曾和張穎穎交往一段時間，但兩人最終仍走上分手一途，然而桃花頗旺的汪小菲，近期再度被拍到牽著一名女子出遊，有網友挖出女方身分疑似是抖音網紅劉亦桐，還傳出和汪小菲母親張蘭的關係不錯，汪小菲同框新歡的合照也隨之曝光。 

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▲劉亦桐（右）和張蘭關係貌似也相當不錯。（圖／翻攝自汪小菲抖音、微博）
▲劉亦桐（右）和張蘭關係貌似也相當不錯。（圖／翻攝自微博）
微博今（14）日瘋傳汪小菲與劉亦桐的合照，指出汪小菲疑似真的和劉亦桐正在交往，並附上多張劉亦桐的貼文動態。只見劉亦桐在文中提到，汪小菲下飛機後先將張蘭送回家，自己卻快到晚上12點才到家，「我也是一直等到小菲到家了安心睡覺」。另外，劉亦桐還曾到汪小菲別墅送花給張蘭，並透露自己看張蘭的直播時常被感動到哭，貌似和張蘭關係也相當不錯。 

▲▼劉亦桐多張貼文動態都和汪小菲有關，看似關係十分曖昧。（圖／翻攝自微博）
▲▼劉亦桐多張貼文動態都和汪小菲有關，看似關係十分曖昧。（圖／翻攝自微博）
▲▼劉亦桐多張貼文動態都和汪小菲有關，看似關係十分曖昧。（圖／翻攝自微博）
消息曝光後引起一陣熱議，不少網友猜測劉亦桐的真實身分，是家住在北京黃金地段的富家千金，對此，她直球回應：「我承認我有一個相對優越的家庭條件，但是我從來不引以為傲，我很幸運是被精神和物質上的富養長大，也感謝父母從小到大給我的支持與幫助。」 

另外，有粉絲告訴劉亦桐，張蘭在直播間僅稱她只是個粉絲，劉亦桐表示：「蘭姐為難，她要說我就是小菲的女友，這時候會對品牌不好，如果說不是對我也是傷害，蘭姐高情商會說話，用一種巧妙的方式解釋過去，我謝謝蘭姐，是我的問題，我太高調了，給她造成了困擾。」 

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