獨家專訪／瓊斯盃LuxyGirls火辣應援　團長Ivanka讚台灣他最帥

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在國際賽帶領啦啦隊應援並非易事，Ivanka坦言最大的挑戰是一次要帶領10幾位女孩，準備10幾首歌曲的演出，從音樂、編舞、排練，還有自己設計的服裝，不管準備多充分，都還是會有突發狀況，但盡可能每次都能完美演出。
Ivanka也提到，LuxyGirls應援目的是希望為現場觀眾和球員營造一個熱情與快樂的氛圍，她強調：「我們希望大家都能感受到這份熱情，快樂地享受每一刻。」
而啦啦隊不僅在賽場上支持中華隊，還和其他國家的球員互動，LuxyGirls的辣連國外選手都「凍未條」，紛紛拿起手機猛拍，「前幾天日本和美國隊球員很開心找我們合照，感覺很特別，也是難得的體驗。」
至於哪位台灣球員讓她留下了深刻的印象，Ivanka說：「我們有一位球員喜歡畫火柴人，記者會當天結束我們立即幫他畫了肖像。」而這一位球員目前效力CBA江蘇隊的馬建豪。
當被問到最帥或最欣賞的球員時，她毫不猶豫地回答台中太陽的蘇柏彰，「他不僅打球帥氣，還有特別欣賞一眼我們的一字馬！」
難得有機會在主場國際賽帶隊應援，Ivanka說：「看到不同的國家隊伍和中華隊對打，使整場比賽變得更為精彩。」
此外，瓊斯盃不僅有精彩的比賽，LuxyGirls也有準備周邊商品，以及一日店長活動與球迷粉絲互動，整個現場更像是一場大型同樂會，而團員的家長也都來到現場，不論大人或小孩都很開心、很享受，很榮幸能夠參與瓊斯盃啦啦隊的工作。