桃市接獲本土登革熱高風險病例　張善政指示落實清除孳生源

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張善政要求各局處務必確實依權責分工，擴大動員層級，加強各單位權管場域高風險點的清查及每周追蹤。也請民政局、區公所辦理登革熱教育訓練，提升社區民眾防治認知，並強化里鄰長的溝通。另各局處針對業管部分亦要加強控管查核，倘有不配合單位，請衛生局及環保局逕依傳染病防治法及相關法規規定勸導及裁罰。
副市長王明鉅也要求請民政局及區公所持續辦理登革熱教育訓練，提升社區民眾防治認知。針對高風險點，請衛生局每週綜整防治措施及改善情形報告，接下來每週召開會議討論，由各業管局處及區公所於當週會議報告防治作為。
疾病管制署北區管制中心主任巫坤彬會中表示，民眾因工作或返鄉有南部地區旅遊史或活動史者，感染登革熱機率將增加。依據過往資料，感染登革熱的病例，約有70%為無症狀感染(隱藏性病例），倘若病媒蚊密度小，疫情便不易擴散，故落實孳生源清除為目前最大防疫重點。落實孳生源清除之成功要素為社區民眾動員，且根據目前防治經驗，當地鄰長倘有登革熱防疫認知，則當地民眾對孳生源清除便會更加落實，建議擴大動員層級除里長外，也向下扎根至鄰長或志工等人員。
衛生局呼籲醫療院所務必加強詢問TOCC（旅遊史、職業史、接觸史、群聚史），如遇疑似登革熱個案，應於24小時進行通報。衛生局也呼籲市民朋友持續落實「巡、倒、清、刷」，檢視戶內外周圍是否有堆置廢棄的容器、雜物、桶、缸、甕、花盆及各式底盤、帆布、廢棄輪胎等，如有積水務必倒掉，讓病媒蚊沒有地方產卵繁殖，持續使用的容器請倒置或加蓋，並進行容器減量，另外出活動時請穿著淺色長袖衣褲，並使用政府核可之防蚊藥劑，減少病媒蚊叮咬傳播風險。民眾如對登革熱防治有任何疑問，可撥打市民諮詢服務熱線 1999 或防疫專線0800-033-355洽詢。