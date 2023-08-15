明起急轉「雨彈狂掃3天」！射程涵蓋半個台灣 週末天氣出爐
中央氣象局說明，今（15）日天氣與昨（14）日類似，降雨、雲層主要集中在中南部，北部和東半部天氣晴朗，但由於位處西南風的背風測，要特別注意局部攝氏36度或以上高溫。天氣風險公司提醒，明（15）日開始水氣增多，台灣整個西半部天氣都變得不穩定，尤其週四（8月17日）中南部要小心較持續的大雨，週末雨勢趨緩，僅剩山區午後會有雷陣雨。
記者張志浩/綜合報導
天氣風險公司公司表示，今日凌晨到上午，中南部地區會有局部短暫陣雨或雷雨機會，午後則是各地山區有熱對流雲系發展帶來另波雨勢，而降雨機率比較低的北部市區以及東半部地區，要注意氣溫依舊高溫炎熱，氣象局補充，今日中南部高溫約攝氏32至33度，北部、東半部攝氏33至35度，低溫全台大約落在攝氏26至27度。
天氣風險公司指出，明日西南風帶來的水氣更多，西半部轉為不定時有短暫陣雨或雷雨天氣，尤其週四預報雨量最多，要留意可能會有局部較大雨勢。東半部地區也有局部短暫陣雨機會，降雨機率會比近兩天還要高，但直得注意的是，由於雲量增多且有降雨，未來幾天氣溫不會過度炎熱，較極端高溫出現的機率也會降低。
週末天氣部分，天氣風險公司提及，週末太平洋高壓逐漸來到台灣附近，環境水氣減少，大氣也較穩定，雖然中南部晨間到上午還是會有些局部短暫陣雨機會，但整體降雨規模會比週三到週五（8月19日）還小，各地山區午後仍有雷陣，雖天氣有轉好，但前往山區或溪谷，仍要留意下午時段的天氣變化，此外，週末氣溫也會逐漸再升高，回歸到典型的夏季午後雷陣雨天氣。