夏威夷野火釀93死「遊客照樣玩水」 水行俠演員也籲先別去旅遊
美國夏威夷野火襲擊觀光勝地毛伊島（Maui），截至週末已造成至少93人死亡，且當局認為死傷人數還會再提升，成為美國百年來最致命的火災。島上許多飯店如今被用來安置救災人員與難民，但夏威夷作為觀光勝地當地仍有不少遊客在島上照常玩水休憩，出身夏威夷州的好萊塢演員傑森摩莫亞（Jason Momoa）日前就透過社群媒體表示，觀光客現在不該在「傷口灑鹽」，並稱毛伊島「現在不是個適合渡假的地方」。
國際中心楊智傑／綜合報導
夏威夷野火焚毀超過兩千棟當地建築物，其中有八成更是居民的房宅，這導致許多居民被迫撤離家園，而夏威夷旅遊局也表示未來幾週，美國聯邦政府、夏威夷州政府和茂宜島地方政府，將集中資源和注意力，在被迫撤離家園的居民身上，鼓勵遊客改赴夏威夷其他島嶼觀光。
然而根據英國廣播公司（BBC）報導，當地目前仍有不少遊客仍在海灘戲水，一名居民受訪時就稱「沒有夏威夷人會在這麼悲慘的情形下去游泳衝浪或浮潛，這個悲傷時刻沒人能從中獲得樂趣，或假裝什麼事都沒發生的繼續生活」，他形容如今這個時空下當地彷彿被切割成了「我們的夏威夷，和他們的夏威夷」兩塊。
一名當地人對BBC說，「我們的人民幾天前才在這片水域裡遇難，隔天這些觀光客就在同一片水域裡游泳。這解釋了他們心裡對這場災難真正的想法，而我們的想法自然也不在話下」。
出生於夏威夷州檀香山、曾主演DC電影《水行俠》及影集《冰與火之歌：權力遊戲》馬王卓戈卡奧的演員傑森摩莫亞就透過IG向眾人呼籲，請別在這個時候前往毛伊島旅遊，並稱當地需要時間重建、療癒，這意味著「會佔用倒是有限但這要資源的旅客」愈少愈好，同時他也沈重喊話表示毛伊島如今深陷苦痛，「別騙你自己說非去不可」。
話雖如此，根據夏威夷觀光局數據，仰賴觀光帶動經濟的夏威夷有1/3的觀光收入來自毛伊島，旅遊業相關的經濟收入佔據該島營收將近八成，當地官員雖已經要求非必要旅行的民眾離開當地，同時呼籲遊客取消來訪計畫，但夏威夷州長格林（Josh Green）仍表示，受野火較小影響的東部地區飯店仍能繼續正常營業，盼能藉此維持當地就業機會與經濟來源。