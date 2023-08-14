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獨／防郭台銘挖牆腳　侯友宜終於動起來！將與全台藍小雞合掛看板

▲侯友宜將與國民黨小雞全台合掛聯合競選看板。（圖／資料照片）
▲侯友宜將與國民黨小雞全台合掛聯合競選看板。（圖／資料照片）

記者余祥／台北報導

鴻海創辦人郭台銘獨立參選態勢越發明顯，日前更傳出已準備好20億元要與國民黨小雞合掛看板，為防止郭台銘續挖牆腳，國民黨總統參選人侯友宜辦公室發出通知，要補助立委參選人設置聯合競選看板4面，在全台上架聯合看板，避免破窗效應發酵。

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侯友宜近日民調有些微起色，但仍擺脫不了老三排名，而郭台銘醞釀獨立參選氣氛濃厚，不斷在各地舉辦主流民意大聯盟造勢，前有國民黨籍議長周典論為郭台銘站台、支持郭台銘選總統，後有國民黨籍苗栗縣長徐耀昌高喊下架國民黨，讓侯友宜的選情選上加霜。

日前更傳出郭台銘全台尋覓廣告點位，更準備好經費要助挺郭派立委參選人上合體競選看板，不過，目前並無下文。

為防止郭台銘持續挖牆腳，導致破窗效應發酵，侯辦向立委參選人發出通知，將補助立委參選人設置4面聯合競選看板經費共20萬元；日前侯友宜已與立委參選人分批拍攝完成競選宣傳照片，正好就可以用於競選看板使用。

黨內人士表示，侯友宜終於動起來，與小雞合掛看板是一定要做的事情，目前仍少有立委參選人與侯合掛看板，若成功發動一波合掛看法的風潮，加上郭台銘已經開始消風，相信對於穩固藍營氣勢將有不錯的成效。

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