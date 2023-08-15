「我的志願」僅3%成功圓夢！上班族最想重選工程、醫藥、財經科系

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根據yes123求職網的調查，回想一下從小學至高中，有哪些職業曾名列「我的志願」名單，在可複選狀況下，對「男性上班族」來說，「我的志願」前5名為科學家（32.6%）、醫師（31.4%）、工程師（29.1%），以及老師（27.4%)、律師（24%）。
若以較寬鬆的標準來看，就行業與職務相關性，對於上述求學時期「我的志願」，就「男性」上班族而言：有高達64.3%表示，我的志願算完全沒有達成；還有32.8%指出，我的志願算部分達成；僅2.9%透露，我的志願算完全達成。
實際上當年在選填大學志願時，仍有43.2%的男性上班族透露，曾參考過求學時期「我的志願」。
對「女性上班族」來說，「我的志願」前5名是老師（41.8%）、空服員（35.4%）、作家（33.6%），以及音樂家（31.7%）、醫師（25%）。
以較寬鬆的標準來看，就行業與職務相關性，對於前述求學時期「我的志願」，就「女性」上班族而言，有高達59.8%表示，我的志願算完全沒有達成；還有33.3%指出，我的志願算部分達成；僅6.9%透露，我的志願算完全達成。
實際上當年在選填大學志願時，仍有45.9%的女性上班族透露，曾參考過求學時期「我的志願」。
其中「醫師」和「老師」，同時進入男女上班族「我的志願」前5名，yes123求職網發言人楊宗斌解讀，畢竟屬於兒時、年少時的志願，除了受父母長輩平時「口頭教誨」的影響外，可能也因此考量到「穩定」或「高薪」兩大因素；加上本身對該項職業，產生的信任感、社會地位印象，自然讓「雙師」成為許多人從小到大的職場夢想。
再請上班族回想在高中畢業之前，當時覺得「學歷」比較重要的佔54.8%；覺得「技能」比較重要的佔45.2%，前者比例超過後者。
接著在上大學之後到畢業（退伍）出社會之前，當時覺得「學歷」比較重要的佔39.2%；覺得「技能」比較重要的佔60.8%，後者比例超過前者。
如果人生能「重新選擇」大學科系，目前上班族會想主修的學程領域、科系，在可複選狀況下，前5名依序為工程（30.4%）、資訊（29.5%）、醫藥衛生（28%），以及財經（25.2%）、法政（24.4%）。第6名到第10名，依序是建築與設計（21%）、外語（19.9%）、大眾傳播（19%），以及生命科學（17.3%）、地球與環境（16%）。