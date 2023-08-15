高學歷不如高技能！8成7工作不用念到碩博士　技術人才月薪多13K

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據yes123求職網的調查，僅14.1%的上班族表示，覺得擁有「高學歷」（碩博士學歷），就是就業保證；僅28.6%的上班族認為，覺得擁有「國外學歷」就是就業保證；對於現在的工作，僅有13.2%的上班族認為，需要高學歷（碩博士學歷）才能夠真正勝任，覺得不需要的比例高達86.8%；相反的，卻有高達83.2%的人覺得，擁有「高技能」（有專業證照或一技之長），會是就業保證。
上班族對自己在職場上的定位，有高達68.9%的人，自認屬於「非技術人才」；代表其餘31.1%認為，自已屬於「技術人才」。再以目前領的月薪交叉分析，「非技術人才」的薪資，平均是32,206元；「技術人才」的話是45,073元，後者比前者多出12,867元。
高學歷、高技能對新鮮人起薪有幫助？
yes123求職網從企業角度來分析，僅22.7%的企業表示，求職者如果擁有「碩士學歷」的話，應徵時「有加分作用」；16.4%的公司指出，有「博士學歷」的話，對求職「有加分作用」；26.9%的企業透露，求職者若擁有「國外學歷」的話，應徵時「有加分作用」。相形之下，若求職者具有高技能（專業證照或一技之長）的話，高達88.1%的企業透露，面試這樣的人才時，「有加分作用」。
那麼高學歷對於新鮮人起薪，究竟有沒有任何幫助呢？調查發現，不管有沒有碩博士學歷，在應徵同一份「免經驗」職缺時，有51.9%的企業指出，兩者薪水並沒有差別（0元），整體平均值為月薪增加1,664元。有國外學歷在應徵同一份「免經驗」職缺時，整體平均值為月薪增加1,613元。
相較下，對於「有專業證照或一技之長」的新鮮人，有31.4%的企業表示，願意多付3,000元薪資；有12.6%願意多付4,000元，至於整體平均值為月薪增加3,576元。
成為技術人才需投入學費31萬
若有機會學習一技之長、考取證照，轉型為技術人才，大家最嚮往什麼樣的工作呢？調查顯示，上班族夢想中的「技術人才」前5名，分別為西餐廚師（31.3%）、調酒師（30%）、彩妝師（28.6%），以及通訊設備維修人員（27%）、麵包師傅（21.6%）。
想要成為技術人才，願意花多少時間和金錢，再去學習新技能呢？調查發現，平均最長花3.5年，而進修或補習的「每月」預算上限，則是7,306元，換算下來，預估總投入成本上限達30.7萬元；上班族期望成為技術人才後，平均薪資能比現在領的，高出27.9%。
技術人才敘薪多14.4%
整體而言，企業對於員工有無特定技術，在敘薪上的差異，也相當明顯！高達82.8%的企業透露，「技術人才敘薪較高」，薪資水準，平均會多出14.4%。
只是技術人才看似薪水較優渥，但若跳槽離開後，對公司來說，除了是人力損失外，要找到相同的企業戰力更不容易，調查顯示，要補齊「非技術人才」離職後的職缺，平均要花2.3個月，約為69天；若想補齊「技術人才」離開後的職缺，平均就需要花上3.9個月，約為117天。
為了順利培養出「技術人才」，有高達94.2%的企業表示，「鼓勵」員工「在職進修」；其中又有71.4%指出，願意提供「學習費用補貼」。
yes123求職網發言人楊宗斌建議，若想成為「技術人才」，必須在職涯當中，隨時保持自我充電的狀態！如利用下班、休假時間補習，考取證照、加強外語；除了在職進修外，還可以「從做中學」，例如爭取參與跨部門專案，或者嘗試換部門歷練，像是內勤員工轉任業務代表、門市人員。只是不管透過上述哪種方式，關於職場專業上的學習，最忌諱深度不夠，只學到皮毛，或者僅有三分鐘熱度，都有可能導致「廣而不精」。
楊宗斌認為，並非高學歷就沒有實質助益，對於學位方面的進修，可以在工作一陣子之後，再去思考人生的下一步，例如擔任主管職的，再攻讀MBA，研發人員去攻讀博士，最後將所學，再回饋在本職與企業營運上。還有「跨領域」思考職場進修方向，例如大數據分析人員，如果還懂得行銷策略，就能解讀數字並找到目標客群，以最有效率的促銷方式與經費，最終達到銷售量提高的目的。