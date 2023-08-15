獨／不入民進黨、不去全代會　趙正宇明「此處」宣布參選連任

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民進黨2024立委選情毫無樂觀本錢，現任立委包括劉世芳、陳歐珀、蔡適應與江永昌相繼退選，綠營盟軍黃國書、林昶佐同樣不爭取連任；除此之外台東縣劉櫂豪、賴坤成黨內互打持續，另屏南立委選將未定。而現任立委方面也同樣有隱憂，高嘉瑜面臨基進黨挑戰，恐導致泛綠分裂，對民進黨而言每席立委都是關鍵，也讓外界關注趙正宇動向。
據悉趙正宇明日將在監察院召開記者會，除宣布參選立委連任外，也正式向監察院陳情，昔遭控涉入陽明山土地開發案，最終一審獲判無罪，認為檢方違法濫權。而地方盛傳趙正宇因案不敢參選，甚至傳出被國民黨摸頭「搓圓仔湯」，他以行動證明破除謠言，同時證明自身清白。
據了解，民進黨高度關注趙正宇是否參選，與其結識40多年的行政院副院長鄭文燦多次徵詢外，2024大選提名策略小組召集人潘孟安也曾致電關切，另與同為立院交通委員會的親賴立委林俊憲擁有好交情，與民進黨溝通管道通暢。
而桃園市第六選區選民結構特殊，該區選民結構藍大於綠，選區中大溪、八德客家人口眾多，長期以來被綠營視為艱困選區，趙正宇為八德眷村子弟，媽媽則是客家人，原為國民黨黃復興黨部出身，2016年爆冷擊敗4連霸的孫大千，就此一戰成名。
趙正宇上屆尋求立委連任時，開出桃園立委最高票，大溪、八德得票數硬是比鄭文燦競選連任時多出2萬票，堪稱「眷村票王」，民進黨早已虛位以待，就等趙正宇點頭再戰。如今趙宣布參選，形同綠營該區勝選定心丸，但不同於民進黨與苗博雅、曾玟學合作模式，趙選擇不進黨中央宣布參選，象徵與綠營平行、對等，強調無黨無派，沒有黨意只有民意，只對選民頭家做承諾。