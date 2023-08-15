今起提神開喝！7-11咖啡買2送2「可寄杯」 手搖飲對中生日免費喝
7-11最新咖啡優惠開跑！今（15）日起精品小農水果冰磚咖啡、氣泡雞尾酒咖啡買2送2「可寄杯」，喜歡拿鐵的有蜂蜜拿鐵、蜂蜜美式任選8杯組合440元，原價80元的大杯冰蜂蜜拿鐵，平均單杯只要55元開喝。同時，人氣手搖飲喫茶小舖慶祝25週年，8月16日起限7天，琥珀桂花系列新品，同品項第二件5折起；8月23日至31日限定，只要1998年（民國87年）出生的客人，憑證件可免費兌換1杯琥珀桂花烏龍。
記者鍾怡婷/綜合報導
7-11行動隨時取今（15）日起至21日前，購買精品小農水果冰磚系列買2送2，檸靜時光、橙香陽光2種選擇任搭任選（原價120元／杯，每日限5000組）。還有蜂蜜美式／蜂蜜拿鐵任8杯440元（原價80元／杯、特價55元約6.9折）、香鑽水果茶8杯400元（原價70元／杯、特價50元約7.1折）、優格好多青／珍珠椰果四季春任選8杯340元（原價60元／杯，特價43元約7.1折）。
今（15）日7-11行動隨時取，還有新品雞尾酒雞泡咖啡「買2送2」活動最後一天，以經典調酒Mojito與White Lady為風味想像推出「莫西多雞尾酒風味氣泡咖啡」、「白色佳人雞尾酒風味咖啡」，使用雞尾酒風味糖漿包搭配氣泡咖啡調配，為酒精度0.5%以下的非酒精性飲品（不過仍建議未成年、孕婦、酒精過敏者避免食用）。
而人氣手搖飲品牌喫茶小舖歡慶25歲生日，推出共3波限時活動，首先8月16日起至8月22日，琥珀桂花系列新品，包括琥珀桂花烏龍、琥珀桂花蜜、琥珀桂花奶茶，同品項第二杯5折；接著8月23日至31日前，證件有2或5兩碼，部分飲品免費加琥珀Q凍；最後必衝的是，8月23日至8月31日，1998年出生的客人（民國87年，屬虎），「憑證件」免費兌換琥珀桂花烏龍1杯。