棒球／甜到出汁！啦啦隊女神李多慧芭比粉套裝過情人節
七夕情人節即將到來，知名品牌釋出全新代言人李多慧首波代言形象大片，甜到出汁的李多慧以全身One Tone芭比粉運動套裝，搭配FILA七夕情人節限定小白鞋，魅力演繹超高討論度的情人節造型，並甜美推薦七色限定款小白鞋，為期待愛情的男女孩熱力應援。
運動中心/綜合報導
此外，FILA接軌全球時尚指標前往韓國首爾取景的早秋新品舞與倫比系列，以K-POP韓流結合運動時尚，於8月份再推第二彈，主打繽紛色彩的多巴胺穿搭，風格活潑自由、不受束縛，大玩色彩療癒，無論選擇亮彩單品、運動套裝或是時尚小廢包，皆能以鮮豔多彩的氣息刺激視覺感官，散發活力與快樂及滿滿正能量成為街頭焦點。
運動精品FILA於七夕情人節前夕，釋出七色限定款小白鞋，經典款FILA小白鞋白淨美的鞋身選用輕柔霧滑的質感皮革，以精緻刺繡呈現品牌LOGO，從運動休閒到正式場合都能輕鬆搭配，七色限定款包括雋永經典藍、溫柔初戀粉、清新薄荷綠、微甜香檳粉、浪漫薰衣草紫、奶茶杏色及全球熱門話題的芭比粉，絕對是七夕情人節表白心意的最佳首選。
品牌代言人李多慧也選擇其最喜愛的芭比粉小白鞋，搭配同色One Tone運動套裝，內搭短版上衣露出纖細小蠻腰，魅力演繹七夕情人節穿搭。不僅如此，FILA更釋出李多慧情人節應援短影音，以充滿活力和元氣呈現粉紅泡泡甜美應援，獻上超有活力的七夕情人節祝福！