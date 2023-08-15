續拚航空股王！台灣虎航今掛牌轉創新板 同步終止興櫃交易
國內首家低成本航空、華航集團子公司台灣虎航，今（15）日從興櫃轉創新板上市，昨日為興櫃買賣最終日，收盤價45.60元。這也是暌違22年來，國內再度有航空公司股票上市交易，根據台灣集中保管結算所估計，截至8月11日止，台虎共有7792名股東。台虎高階相信，只要公司獲利能力好，投資人就願意投資，預計最快明年底上一般板。
記者林莞茜／綜合報導
台灣虎航資本額新台幣43.6億元，今（2023）年Q1營收25.86億元，年增22.46倍；稅後淨利4.29億元，EPS 1.07元，是疫情爆發後首度轉正；今年6月單月營收為新台幣10.90億元，累計上半年營收54.73億，年增1,681.30%；7月營收12.64億元創新高，較上月增15.86%，與今年1月春節大旺月的9.03億元相較，高出40%，台虎預估，Q4將有疫後首個賞楓季，下半年營收獲利可望再大幅增長。
台灣虎航於民國103年9月26日開航，106年華航集團購回新加坡虎航集團持有的10%股權，台灣虎航成為100%華航集團子公司。爾後為求能攏絡優秀人才、健全公司治理進而達到永續經營之目標，台灣虎航於108年12月於興櫃掛牌，更於110年買下「Tigerair」品牌的所有權，成為全球唯一使用「Tigerair」品牌的航空公司。
展望今年下半年，國際航空運輸協會日前推估，今年全球航空業淨利將達98億美元、全球搭機旅客上看43.5億人次，接近疫情前的45.4億人次，客運收入可達5460億美元，比去年成長27%，今年4月全球客運增長最快的是亞洲地區，達170.8%。隨各國際機場人力和航班運能逐漸恢復，台灣虎航的營運情況也有望逐漸恢復至疫前規模，後續營運可望漸入佳境。