MLB／大谷翔平天使陣中8冠王超扯數據！進階數據在大聯盟也是第一
美國職業棒球大聯盟（MLB)洛杉磯天使隊日籍二刀流好手大谷翔平，幾乎可以說是今年美聯MVP熱門人選，而透過大聯盟數據WPA（Win Probability Added (WPA)）是以Win Expectancy（勝出機率）來看，大谷這項數據排名大聯盟第一，高達5.7，不但高於平均，也是全聯盟第一，超越道奇隊Freddie Freeman的4.8。
記者吳政紘/綜合報導
日本媒體《Full- Count》就再度以（WPA/LI）這項數據證明大谷的關鍵指數，其中重要的公式為(球隊贏球機率在他上場後或盜壘/被阻殺/牽制) - (球隊贏球機率在他上場前或盜壘/被阻殺/牽制)。
大谷在昨日比賽中開轟，勝利指數高達5.7，超越Freeman的4.8，也比26轟、55盜壘的勇士隊球星Ronald Acuña Jr.的4.1數據都還高，尤其得點圈打擊率更是重要。
一般而言，大谷在先幫球隊奪分，或是逆轉的時機發威較多，在重要的局面活躍表現，大谷通常都可以達成，因此對他來說「決定勝負能力夠強」，是大谷在這項指標領先的原因。
大谷在打擊率.305、安打133、全壘打41、打點84、盜壘17都是全隊第一，防禦率3.17、勝投10、奪三振165次也都是「天使第一」，這樣恐怖的表現，難怪大谷會是天使最重要的資產。