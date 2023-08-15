中國「醫療反腐」風暴！逾百人被查被抓　夫妻相互舉報、反目成仇

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在那之後，陸續都有醫院院長、醫院黨委書記被調查，幾乎天天都有醫療系統幹部落馬的消息傳出，官媒也頻頻刊載各種醫德敗壞、腐敗、喪失醫德的故事，包含收取醫藥回扣、收受供應商賄賂、利用會議等名目收取「講課費」等等。
有中媒統計，截至12日為止，中國至少已有176位醫院院長、醫院書記被查，陝西省11日更率先公布醫療腐敗整治情況，宣稱已處理937名人員、退還3470個紅包。有分析認為，這是針對醫藥產業史上力道最強的打貪工作，在官方輿論引導中，主要的問題仍被解釋為「醫德」不佳、醫療體制不健全、權力制衡不夠，才助長了「以權謀私」的腐敗風氣。
面對這種「運動式反腐」，中國社會及海外褒貶不一，有人認為這種醫務人員舉報領導、患者舉報醫生、家人互相舉報的現象，根本有如文革再現，有關「深圳一醫生被妻子舉報收回扣『出軌』，官方介入調查」等新聞，與文革時期的夫妻反目，大義滅親等情節頗為相似。
有中國醫療界人士透露，醫生收入其實並不高，一味地拿醫療人員開刀，只會導致躺平現象，民眾就醫將更加困難。而且政府一邊要求公立醫院回歸公益性，另一方面又要求醫院自負盈虧，兩者相互矛盾，導致醫療人員淪為夾心餅乾。
更有專家直言，貪腐不是個人、個別領域的問題，而是制度問題，當前更需要的是建立法治政府，不是搞運動式反腐，具「選擇性」的反腐只會淪為黨爭工具：「他們（政府）現在矯枉過正，一旦要做什麼，不是『極左』就是『極右』」、「醫療反腐本身無可厚非，問題是反腐後能否實行全民免費醫療，以及取消官員的醫療特供，而不是一地雞毛」。