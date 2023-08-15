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日韓賞楓先卡位！首爾5日15800元起　東北九州2.3萬啖螃蟹吃到飽

▲秋天出國賞楓趁便宜先卡位！可樂旅遊首爾5日15800元起，東北九州2.3萬還能大啖「螃蟹吃到飽」。8月18日登場的「2023TITE 台灣國際旅遊展」秋季展，預告釋出划算賞楓價。（圖／可樂旅遊提供）
▲秋天出國賞楓趁便宜先卡位！可樂旅遊首爾5日15800元起，東北九州2.3萬還能大啖「螃蟹吃到飽」。8月18日登場的「2023TITE 台灣國際旅遊展」秋季展，預告釋出划算賞楓價。（圖／可樂旅遊提供）

記者蕭涵云/綜合報導

秋天出國賞楓趁便宜先卡位！可樂旅遊推出日本、韓國划算追紅葉行程，首爾5日15800元起，東北九州2.3萬大啖「螃蟹吃到飽」。而本週末8月18日登場的「2023TITE 台灣國際旅遊展」秋季展，則預告釋出「韓國賞楓 4 日遊」雙人驚爆價 13800 元，還有出國賞楓自由行赴東京、大阪、沖繩皆一口價「萬元有找」。

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日本賞楓最早9月底即可在北海道道東地區見紅楓；韓國釜山及首爾的秋楓，則分別約自10月初、10月中起染紅；而歐洲紅楓的最佳觀賞期約落在10月中至11月初。

▲日本東北岩手名勝，猊鼻溪渡輕舟享秋景。（圖／可樂旅遊提供）
▲日本東北岩手名勝，猊鼻溪渡輕舟享秋景。（圖／可樂旅遊提供）
喜愛秋紅賞楓的民眾快筆記！出國追紅葉現在有划算行程可以先卡位，可樂旅遊釋出日本、韓國、加拿大經典賞楓行程，第一波首推北海道「秋天童話」，飽覽紅葉谷夜楓、紅葉溪獨木舟或搭乘黑岳纜車欣賞開闊美景，還能同步造訪小樽、函館山、阿寒湖與十勝幸福車站等知名景點。

而在日本，除了北海道、北陸、關西、四國，東北、輕井澤、東京、九州等地也能賞楓，精打細算的小資族們，可以選擇「東北、秋詩篇」、「天涼好個秋-日光東照宮、輕井澤森呼吸」與「九州紅葉大賞」等行程，還有多套高雄出發的遊程，譬如「九州秋好康」遊歷楓紅菊池溪谷、湯布院金鱗湖、熊本城天滿宮、體驗阿蘇溫泉4日行程最低22800元起；「九州博多彩燈節」熊本漫遊搭配柳川扁舟遊船，大啖三大螃蟹吃到飽5日行程23888元起。

▲加拿大魁北克秋楓倒映湖畔絕景。（圖／可樂旅遊提供）
▲加拿大魁北克秋楓倒映湖畔絕景。（圖／可樂旅遊提供）
而相對划算的南韓，則推薦首爾「韓國秋天童話」，搭乘纜車欣賞雪嶽山絕美楓紅，或至韓國八大美景之首的內藏山，體驗被楓紅包圍的浪漫等，還可穿著韓服漫遊全州韓屋村或景福宮，5日行程最低只要15800元起。

而「楓葉之國」加拿大則推薦最美也最熱門的賞楓路線，從「尼加拉瀑布」沿著「聖羅倫斯河」到「魁北克」之間，全長約800公里的「楓葉大道」；「楓紅美加東、兩點進出12日」直接造訪八大賞楓勝地，超狂楓紅美景一次滿足。

本週末8月18日登場的「2023TITE 台灣國際旅遊展」秋季展，則預告釋出「韓國賞楓 4 日遊」雙人驚爆價 13800 元；楓旅遊年終慶走訪日本關西、京都、大阪環球影城，兩人同行搶折扣；還有出國賞楓自由行赴東京、大阪、沖繩皆一口價「萬元有找」優惠。

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