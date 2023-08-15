虎航上市首日開紅盤！董座陳漢銘估H2成績單「會比上半年更好」

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虎航資本額新台幣43.6億元，1至6月營收累計54.73億元，年增1681.3%；稅後淨利7.65億元、每股盈餘1.87元。今日股價開紅盤，開盤價46.85元，仍有超過千名投資人搶進買盤，一開盤就跳空漲停，成交量超過3000張。
台灣證券交易所董事長林修銘致詞時表示，恭喜虎航成為上市大家庭的一份子，正是掛牌上市交易，台灣虎航顛覆過機票交易模式，拆解成附加元件，旅客可就自身的需求選購需要的服務，也落實了由旅客來定義自己的旅行，創造獨一無二的旅遊體驗，台灣虎航展現出絕佳的創新力，運用地理優勢有27航點、34航線，布局綿密，更可貴的是，經歷疫情期間，讓虎航商標成為台灣重要價值。
陳漢銘提到，台灣虎航不斷透過創新的品牌宣傳和銷售模式帶動營收，過去作過許多的行銷活動，皆被視為引發話題的航空業創舉。他強調，今日正式上市後，台灣虎航將持續以絕不妥協的「飛安第一(safety first)」為營運基石，並用「熱情、溫暖、真誠」的企業精神，朝著永續經營的目標邁進，身為我國民航業的一員，台灣虎航除將專注並深化核心事業之外，也會積極拓展營運以實踐股東承諾，未來也將透過多項社會參與及永續經營作為，感謝所有旅客及投資人長期的信賴與託付。
陳漢銘會後接受媒體採訪時分享，虎航成立邁向第10年，有3分之1時間碰到疫情滋擾，但虎航沒有妥協與放棄，今日完成掛牌上市的里程碑，對團隊是很大的鼓舞跟信心。對於下半年預測，他說會更為投資大眾擔負營運責任，樂觀謹慎看待，相信可為投資人繳出優於期待亮麗的成績單，由於過去3年疫情停擺，成績要跟過去相比相對容易，但今年不論是月營收或是季營收，都會不斷超越過去，也相信會比上半年更好。
針對「股王」稱呼，陳漢銘笑說，股王是投資人對於公司經營操作的成果，但對航空公司來說，飛安仍是優先的首要考量，還是會持續將飛安做到最好最滿，將航線航網布局滿足旅客。星宇航空董座張國煒日前表示，星宇轉上市有望在明年，陳漢銘也回應，國籍4家航空公司，虎航是第3家完成上市的航空公司，期待夥伴、同行同業一起加入，彼此都會給予祝福與支持。
虎航今年5月10日起開航「桃園-普吉」，7月再攜手燦星旅遊及高知縣三方共同簽訂合作備忘錄，持續推進四國高知秋冬航班，陳漢銘透露，下半年還會讓大家看到更多新航點布局，到2027年之前會完成15架A320neo採購計畫，目前已經交付4架，接下來到2027年之間還有11架，會逐年2架新機的接收與2架舊機汰舊換新，2027年後全機隊，全機隊平均機齡會只有3.5歲。
台灣虎航現有員工近800人，且機隊持續汰舊換新引進全新A320neo機型，預計至2027年全機隊將為15架A320neo機型規模，現飛航27航點、34條航線，瞄準日、韓、越、泰、菲和澳門航線的深度旅遊市場，尤其布局在二、三線旅遊城市，其中不乏泰國普吉島、日本岡山、佐賀等獨飛航線，且航網布局綿密，方便旅客規劃行程時，可搭配不同點進出不需走回頭路，大幅提升旅遊行程安排的自由度與便利，同時節省轉機或轉車的時間與花費。
台灣虎航統計，該公司主要客群年齡層落在20至49歲，且有超過半數旅客年齡層介20至39歲間，低成本航空的營運模式正迎合主力消費族群或是小資族說走就走的自由行旅遊需求；其中有7成為國籍旅客，外籍佔3成。同時，台灣虎航也持續透過多元的行銷合作，提升營運效能。
展望今年下半年，國際航空運輸協會日前推估，今年全球航空業淨利將達98億美元、全球搭機旅客上看43.5億人次，接近疫情前的45.4億人次，客運收入可達5460億美元，比去年成長27%，今年4月全球客運增長最快的是亞洲地區，達170.8%。隨各國際機場人力和航班運能逐漸恢復，台灣虎航的營運情況也有望逐漸恢復至疫前規模，後續營運可望漸入佳境。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。