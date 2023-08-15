拚觀光！越南「全面」開放電子簽證　台灣遊客荷包有望止血

全球供應鏈重組首選東南亞！越南不只缺電　「這原因」恐拖垮經濟

▲越南缺電問題嚴重，除此之外，基礎建設落後也影響外資挹注意願。（圖／美聯社／達志影像）
▲越南缺電問題嚴重，除此之外，基礎建設落後也影響外資挹注意願。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心賴正琳／綜合報導

隨著中美關係趨於緊張，外國企業不想捲入兩個大國之間的鬥爭，紛紛選擇從中國轉移工廠，導致全球供應鏈重組，而東南亞成為此波熱潮的最大贏家。越南經濟在近幾年蓬勃發展，然而缺電危機引起外國工廠抗議，再加上基礎建設落後，讓專家表示「如果越南想取代中國『世界工廠』的地位，須趕緊解決當務之急」。

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世界銀行（World Bank）指出，光今年5月至6月期間，停電便導致越南經濟損失14億美元（約等同於新台幣420億元），工廠頻頻停電也讓外國企業不斷抗議。除了熱浪造成乾旱和停電，當地媒體《越南快訊（VnExpress）》報導，物流基礎設施落後，造成高額運輸成本，將使越南的國際競爭力衰退。由於交通基礎設施和網路基地台建設不足，以及國內產能不足和工廠數位化進度緩慢，全面影響越南經濟。

越南工商部進出口局副局長Tran Thanh Hai表示，越南物流業產值規模成長幅度，每年平均成長14%至16%，達到400億至420億美元。近幾年獲得外國投資，政府陸續規劃投資越南的基礎建設，新的港口和機場都在興建中。不過Tran Thanh Hai在10日於胡志明市的圓桌會議上透露，基礎建設的興建速度沒有趕上激增的需求，因此影響物流運輸，而這導致中小企業的物流成本高昂。

越南物流商業協會（Vietnam Logistics Business Association）副主席Dang Vu Thanh稱，越南基礎建設不足，港口、機場、倉庫、工業園區之間沒有完整的交通運輸系統，使得物流成本占該國GDP的18%左右，遠高於其他國家。

專家強調，越南缺乏基礎建設，已經嚴重拖垮經濟，讓越南的出口業和國際競爭力都下降，面對鄰國的競爭，建議政府趕快投資興建基礎設施，並解決物流成本過高的難題。

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