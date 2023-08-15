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被忽略的 3 個重點
前述原因也成為民眾對台灣腎病防治成果抱持疑惑的主因，甚至有些民眾認為，台灣的腎病防治成效或許不如其他洗腎人口較少的國家，但吳麥斯指出，台灣會回報大量透析人口，其實還有 3 個常被忽略、卻也非常重要的原因，若細究其因果，其實台灣的腎病防治走得非常前面。
吳麥斯指出，首先要注意到的是，需要血液透析協助維持生命的這些患者，其腎功能都已經不足以自主維持生命，如果同樣的情況發生在肝、心臟，病人已經走了，但腎臟病的特殊之處在於，如果國家願意支持、願意幫助患者，這些人可以活下來，而且「你照顧得越好，他人越多、活越久」。
其二，因為台灣健保體制的存在，吳麥斯表示，我們擁有數一數二完整的資料庫，沒有任何一個在做透析的患者會被遺漏，其他國家在各醫院自行回報的情況下，資料高機率遭遺漏或低估，如韓國、新加坡等國家，調整其資料庫系統運作後，透析人口數回報也有明顯增加，也代表其資料庫越來越完整。
吳麥斯也提到，台灣的早期腎病預防其實已經越來越好，若從每年新增的透析病患人數趨勢來看，近幾年新增的病患數增幅趨緩，且甚至有新增人數較歷年減少的走向，且末期腎病開始透析年紀已經從 50 多歲往後延遲到 67.6 歲，今年預計可以再往後、變成 67.9 歲。
腎病防治的願景
對於台灣的腎病防治成果，吳麥斯說，許多國家也會來台灣觀摩相關系統的運作方式，但並不是說台灣做到這樣就可以很驕傲了，雖然目前很難再列舉出腎病防治的未來里程碑，但有至少 3 個方向是可以努力的，其中包括早期預防、病程控制、器官移植等面向。
吳麥斯說，早期腎病防治最重要的概念，讓一般人知道腎臟病的危害、建立健康的生活習慣，完全不要進入腎臟病的病程中，是最根本的作法，若患者因為種種因素，還是出現腎功能異常，此時要做的是早期治療、確實控制病程，不要讓疾病再往下惡化。
若患者仍不幸走向末期腎病、需要仰賴透析維持生命，吳麥斯指出，雖然現在有攜帶式或植入性的人工腎臟技術在持續發展中，但實際應用恐怕還需要時間，目前末期腎病患者若想擺脫透析的命運，還是要靠器官移植，可等待的人太多，捐贈的人不夠多，這應該是很大的問題。
細胞治療不是萬靈藥
然而，近年許多細胞治療技術出現、透過各種手段嘗試修復受到傷害的器官，未來末期腎病患者是否也有機會透過此類治療方式，重拾健康的身體？吳麥斯直言，「細胞治療可以解決很多問題，未來也會慢慢進化、演化，剛開始大家會覺得是神奇的東西，但所有東西都不會是完美的。」
「腎臟病是傷害的綜合，沒有那種神奇子彈，一打下去就全部停止了」，吳麥斯解釋，腎臟是非常分化的器官，是經過 600 萬年演化來維持體內恆定的系統，再生能力是差，受傷本就不容易完全恢復，末期腎病患者的腎臟功能更已經壞到沒辦法維持他身體的狀況，這時想再翻回來，機會很小、非常困難。
吳麥斯指出，細胞治療只是治療方案的一種，重點不在於逆轉末期腎病，而是阻止病情走向末期，他的團隊多年前就針對幹細胞對腎病的治療進行研究，在台灣已經結束第二期臨床試驗，這幾個月就會解盲，未來可能會走向三期，但「大家不用去期待說有什麼事情就能改變一個世界，這是不會的事情。」
搶救患者生命的競賽
對於腎病防治，吳麥斯說，這是一場與時間的賽跑，但其實人終將一死，總會有一個器官先變得不行，「現在做的事只是不讓腎臟變成第一名而已」，常常會聽到有人說「死因競爭」，大家在比到底是病人哪個器官先壞掉。
吳麥斯強調，最終各科醫師還是要一起防守，尤其腎臟有很多的合併症，腎臟不好的人，心臟也會不好，眼睛、皮膚也都會不好，有些患者會走向失智，最近很多阻止腎臟病程往下發展的藥物出現，各界也在努力不讓更多人得到腎病、走向末期腎病，因此相信台灣腎病防治的未來還是非常光明的。
文／林志怡 圖／孫沛群
諮詢專家：台北醫學大學校長吳麥斯
本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 腎病防治下個里程碑在哪？腎病防治權威吳麥斯解析現況：「神奇子彈」不存在