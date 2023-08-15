文化水平太低！中國男偷渡緬甸想做詐騙 「不會打字」慘遭拒收
東南亞國家詐騙集團猖獗，被騙至犯罪園區，淪為「豬仔」甚至被割器官的事件時有所聞，當中也不乏為了自己的發財夢，明知違法仍堅持前往的例子。不過近日在中國就傳出，有3名男子結伴要去緬甸為詐騙集團工作，最後因為文化水平太低、連打字都不會，遭到詐騙集團「拒收」，事件在中國網路上發酵，被嘲笑「沒文化連詐騙集團都不要」，還有人怒批男子們本身就心術不正，沒被「嘎腰子」已是大幸。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合《中國新聞網》等中媒報導，貴州3名吳姓、黃姓、楊姓男子，自2019年起多次偷渡至緬甸並返國，吳男一心想從事詐騙工作，但由於文化水平太低，連打字都不會，一再被詐騙公司拒收。2023年2月，3人又約好一同偷渡前往緬甸公司「上班」（電信網絡詐騙），途中被雲南警方查緝抓獲。
禁不住誘惑想賺「快錢」，想方設法偷渡出國，結果錢沒賺到就先吃上牢飯。法院判決結果為，被告人吳男犯了偷越國境罪，被判處有期徒刑6個月，並處罰金人民幣7千元。被告人黃男犯了偷越國境罪，被判處拘役5個月，並處罰金人民幣6千8百元。被告人楊男也是犯偷越國境罪，被判處拘役4個月，並處罰金人民幣6千8百元。
事件在中國網路上引起廣泛討論，有民眾怒批3人「明知道是去做詐騙還義無反顧，根本不值得同情」、「其實大部分去緬甸都不是被騙的，而是想著騙別人來著」。更多人則打趣的說：「沒文化，騙子界也瞧不起你」、「詐騙公司也要提高員工素質了」、「文盲被詐騙犯歧視」、「能帶倆腰子完整無缺的離開緬甸，也是人才了」、「連腰子都得有文化」。還有人質疑吳男：「他還挺執著，去了一次又一次，不能做點別的嗎」、「他前前後後被拒絕了那麼多次，那麼想去，不能回來學學打字嗎」。