選美比賽驚爆「扒光衣服」檢查 印尼30名佳麗吿性騷、加冕禮喊卡
印尼環球小姐選美大賽（Indonesia's Miss Universe）近期爆出「ME TOO」性騷案，有6名佳麗向警方控訴比賽過程中被要求「脫光衣服」進行檢查，甚至強拍上空裸照，受害者多達30名佳麗，這起事件導致主辦方緊急停辦加冕典禮，引起外界譁然。
國際中心賴正琳／綜合報導
印尼環球小姐選美比賽的6名參賽者日前向警方指控，遭到主辦方要求脫掉全身衣物，理由是要檢查皮膚有無疤痕、橘皮組織，以及是否有紋身，甚至有5名佳麗被拍攝上空裸照。事後參賽者都感到被冒犯和困惑，向警方控訴。
一名佳麗表示，知道比賽有檢查身體的環節，然而通常是由女性工作人員進行檢查，但進入小房間時，她發現當中竟有一些男子在現場觀看，更誇張的是門沒有完全被關上，外面的人可以輕易窺視到房間裡發生的一切景象。
前印尼小姐瑪麗亞哈凡蒂（Maria Harfanti）則認為此行為非常不尋常，過去的確有檢查身體環節，但不會要求參賽者脫光衣服，頂多要求參賽者提供身高和體重，並以目視檢測參賽者的身體比例。
印尼承辦方負責人卡佩拉（Capella）知情後，發布聲明稿指出，絕不容忍任何形式的性騷擾，會嚴厲懲辦工作人員。不過由於歐美國家對性騷議題相當敏感，環球小姐選美組織（Miss Universe Organization）旋即宣布，未來將終止與印尼承辦方的合作關係。