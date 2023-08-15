二手菸每年致死120萬人　今年新法上路！擴大5禁菸場所逮412件違規

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二手菸死亡以婦幼為多 造成「這些」健康危害國健署表示，實證研究指出，即使短暫接觸二手菸也會立即造成健康傷害，不吸菸的成年人因二手菸引起的健康問題包括冠心病、中風、肺癌等，也會對婦女的生殖健康造成傷害，包括嬰兒低出生體重。此外，對嬰兒和兒童傷害也不少，會導致嬰兒猝死症（SIDS）、呼吸道感染、耳部感染和氣喘發作等。
根據世界衛生組織（WHO）估計，每年約有超過 800 萬人死於菸草的使用。國健署提到，接觸二手菸草煙霧每年導致120萬人死亡，其中大多數是婦女、兒童，預防和控制菸草的使用是全球最重要的預防死亡原因之一，也是非傳染性疾病的其中一個可改變危險因素。
菸防法擴大禁菸場所 守法、戒菸守護健康與財富因此《菸害防制法》修正施行，擴大禁菸之室內外公共場所，包含大專院校、幼兒園、托嬰中心、居家式托育場所等皆須全面禁菸；酒吧、夜店於獨立空調及隔間之室內吸菸室外，亦不得吸菸。
此外，《菸害防制法》第18、19條規定，應明確列出室內外禁止吸菸的場所及相關管制措施，包含禁菸場所應於所有入口處設置明顯禁菸標示，並不得供應與吸菸有關的器物，若設有室外吸菸區，除須有明顯標示外，其面積不得大於該場所室外面積二分之一，且不得設於人員往來必經之處。
另外第22條規定，授權地方政府衛生局針對禁止吸菸場所與吸菸區之設置及管理事項，應定期派員檢查；場所負責人或從業人員不得規避、妨礙或拒絕。
民眾應遵守法規並透過戒菸愛護自身與他人健康。國健署表示，全台約有3,500家合約醫事機構（醫院、診所、衛生所及藥局），可提供專業的戒菸服務，民眾也可撥打免費戒菸諮詢專線（0800-636363），或利用LINE（@tsh0800636363）進行戒菸諮詢，由專業人員協助邁出戒菸的第一步。
健康醫療網提醒您：吸菸有害健康！
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58892
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