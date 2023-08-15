連4天防劇烈天氣！今5縣市「大雨特報」 下週環境有利颱風生成
中央氣象局今（15）日一早發布「大雨特報」，提醒嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣，受西南風影響，易有短延時強降雨。氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮指出，明日至週六（8月16日至8月19日）水氣再增多，降雨範圍擴大，各地要小心雷擊、強風、瞬間強降雨等「劇烈天氣」。此外，氣象局補充，下週可能有熱帶擾動發展，不排除會有颱風生成的可能性。
記者張志浩/綜合報導
吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄說明，今日「西南季風」影響，水氣偏少，中南部清晨有局部降雨的機率，午後西半部局部地區有陣雨或雷雨，範圍雖不大，但仍有大雷雨發生的機率。背風面的北部、東半部天氣晴熱；今日各地區平地氣溫上，北部攝氏24至37度，中部攝氏23至35度，南部攝氏24至35度，東部攝氏22至37度。
吳德榮提及，明日至週六水氣增多，降雨範圍明顯擴大，大雷雨及劇烈天氣發生的機率提高，除了山區外，更要持續注意平地急雨淹水、山區坍方、落石等情況。下週日和下週一（8月20日至8月21日），西南季風影響停歇、水氣減少、大氣恢後穩定，各地天氣回歸晴熱，午後近山區則有局部雷陣雨。
此外，第7號颱風「蘭恩」已減弱為輕颱，今日會侵襲日本本州、四國等地區，明日中心進入日本海，日本陸地的風雨逐漸減小。氣象局則提醒，下週雖然台灣雖然天氣穩定，但環境仍處於大低壓帶，低壓帶內還是容易有熱帶系統發展，不排除可能有颱風生成，是否影響台灣還需持續觀察。