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新冠變異株EG.5肆虐！已成美國病例主流之一　新疫苗將問世

▲新冠病毒變異株EG.5，已經在超過50個國家現蹤，被認為可能具有更高的傳染力。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
▲新冠病毒變異株EG.5，已經在超過50個國家現蹤，被認為可能具有更高的傳染力。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

暱稱為「艾里斯」（Eris）的新冠病毒變異株EG.5，已經在超過50個國家現蹤，被認為可能具有更高的傳染力，世界衛生組織（WHO）也將它歸類為「需留意變異株」（Variants of Interest, VOI）。有外媒報導稱，EG.5已成為美國病例的主流病毒，新疫苗即將問世，但由於全球大多已開放、不再實施疫情管控，預計將會乏人問津。

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根據《路透社》報導，美國CDC數據顯示，與6月相比，美國近期與新冠相關的住院人數增加了40% 以上，過去1個月，全國廢水中發現的病毒數量以及每週治療新冠肺炎藥物Paxlovid的處方量均明顯上升。

CDC並聲稱，EG.5已是美國最常見、增長最快的新冠亞變種，估計佔當前病例約17%。另一種主流病毒則是XBB.1.5，和EG.5一樣都屬於Omicron的亞種。

醫療服務提供商CVS Health（CVS-US）等藥局，將從下個月開始提供一款針對XBB.1.5的新疫苗，號稱經過更新改良後，可以更有效對抗自去年以來，一直占疫情主導地位的Omicron變種。

儘管公共衛生專家希望美國人民會樂於接種新疫苗，但眼下一般民眾對新冠疫苗的需求已急劇下降，原因不外乎是打過了、曾染疫，還有很多人從一開始就無意接種，美國更是已於5月結束新冠公共衛生緊急狀況。

美國CDC主任柯恩（Mandy Cohen）表示，新疫苗預計將在9月中下旬推出，仍待美國食品和藥物管理局（FDA）的授權，建議美國人應該將新疫苗視為保護自己的年度措施，就跟很多人每年都會施打的流感疫苗一樣，特別是老年人和其他高危險人群。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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