張艾嘉準媳婦游天翼是大陸名模 19歲進「全球Top 50超模排行榜」
金馬影后張艾嘉與富商王靖雄育有一子Oscar（王令塵），近日傳出Oscar情定大陸超模游天翼，即將於12月舉辦婚禮。而游天翼是各大知名品牌愛馬仕、Dior等欽點超模，還曾被權威時尚網站Models.com，評選為全球模特排名第40名。
記者薛羽彤/綜合報導
Oscar和游天翼在一起6年，終於傳出喜訊，讓不少人替他們感到開心。而即將成為張艾嘉媳婦的游天翼，背景也被起底，游天翼身高178公分，2010年媽媽在她16歲時幫她報名模特兒大賽，最後奪得季軍。游天翼18歲就開始到紐約、米蘭、倫敦、巴黎四大城巿參加春夏時裝周，2012年被權威時尚網站Models.com評選為全球模特排行第40名；2013年2月成功進入TOP50全球超模排行榜，是大陸第一位在校大學生進榜，與一線名模劉雯、何穗、奚夢瑤、秦舒培等齊名。
游天翼在名模界闖出名堂後，知名品牌愛馬仕（Hermes）、克蘭詩、Louis Vuitton、Michael Kors等都與她合作過，近年更受到Dior邀請飛到墨西哥看秀，時尚魅力備受肯定，年底舉辦婚禮現場，必定是眾星雲集。