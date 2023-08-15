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張艾嘉準媳婦游天翼是大陸名模　19歲進「全球Top 50超模排行榜」

▲游天翼是張艾嘉的準媳婦，她在19歲時進入TOP50全球超模排行榜。（圖 / 游天翼微博）
▲游天翼是張艾嘉的準媳婦，她在19歲時進入TOP50全球超模排行榜。（圖 / 游天翼微博）

記者薛羽彤/綜合報導

金馬影后張艾嘉與富商王靖雄育有一子Oscar（王令塵），近日傳出Oscar情定大陸超模游天翼，即將於12月舉辦婚禮。而游天翼是各大知名品牌愛馬仕、Dior等欽點超模，還曾被權威時尚網站Models.com，評選為全球模特排名第40名。

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▲游天翼與張艾嘉兒子Oscar（王令塵）交往6年。（圖 / 游天翼微博）
▲游天翼與張艾嘉兒子Oscar（王令塵）交往6年。（圖 / 游天翼微博）
Oscar和游天翼在一起6年，終於傳出喜訊，讓不少人替他們感到開心。而即將成為張艾嘉媳婦的游天翼，背景也被起底，游天翼身高178公分，2010年媽媽在她16歲時幫她報名模特兒大賽，最後奪得季軍。游天翼18歲就開始到紐約、米蘭、倫敦、巴黎四大城巿參加春夏時裝周，2012年被權威時尚網站Models.com評選為全球模特排行第40名；2013年2月成功進入TOP50全球超模排行榜，是大陸第一位在校大學生進榜，與一線名模劉雯、何穗、奚夢瑤、秦舒培等齊名。

▲Oscar（中）是張艾嘉兒子。（圖 / mroscarwang IG）
▲Oscar（中）是張艾嘉兒子。（圖 / mroscarwang IG）
▲Oscar（左）和游天翼（中）傳出年底完婚。（圖 / mroscarwang IG）
▲Oscar（左）和游天翼（中）傳出年底完婚。（圖 / mroscarwang IG）
游天翼在名模界闖出名堂後，知名品牌愛馬仕（Hermes）、克蘭詩、Louis Vuitton、Michael Kors等都與她合作過，近年更受到Dior邀請飛到墨西哥看秀，時尚魅力備受肯定，年底舉辦婚禮現場，必定是眾星雲集。

▲游天翼16歲就踏出模特兒界，年紀輕輕就到世界各地走秀。（圖 / 游天翼微博）
▲游天翼16歲就踏入模特兒界，年紀輕輕就到世界各地走秀。（圖 / 游天翼微博）

 

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