有「痔」之士　排便「滿缸血」微創雷射擺脫

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亞洲大學附屬醫院大腸直腸外科主任江驊哲表示，患者就醫時主述本身因工作關係，平常都得坐上好幾個小時，加上長期便秘症狀，最長可達4-5天沒有如廁，導致排出糞便太硬宛如一顆顆羊大便，最近更在肛門附近摸到突起肉團，經常每次排便後，在馬桶裡看到「滿江紅」場景，鮮血還會滴滴答答流滲，讓他自嘲「上完廁所都像是看到兇案現場」。
經過觸診檢查後，確認是痔瘡惹的禍，且嚴重程度已達到第三級，痔瘡組織已經掉出肛門外，必須用手推才能塞回肛門內，因此建議採用手術治療，但患者對於傳統手術後的恢復期較長十分猶豫，經溝通後，同意採用「微創雷射痔瘡消融手術」方式處理，手術時間約30分鐘，術後患者即可下床並返家，隔天也能順利上班，讓他順利擺脫有「痔」難伸之苦。
江驊哲指出，痔瘡是肛門常見的疾病之一，主要是因肛門處血管及軟組織(又可稱為「痔瘡組織」)隨著排便習慣不佳、懷孕生產、年齡增長而逐漸鬆弛老化，一旦加上平時有飲酒、喜歡吃辛辣食物，或者長時間站或坐，導致肛門壓力過高，就會造成痔瘡組織充血、脫垂，之後逐漸變成讓人難以啟齒的痔瘡。
他強調，藉由微創雷射手術，可利用極細的光纖在肛門口穿刺2至3個小洞，大小約僅針孔大，再透過雷射高波長光熱能量，迅速消融脫垂的痔瘡組織，過程中幾乎不會流血，且疼痛感甚低，僅會有些許腫脹感，患部多半會在6至8週恢復到正常狀態，十分適用一到三級痔瘡，術後隔天多數患者可恢復日常生活，只要避免劇烈運動，很快就能揮別痔瘡帶來的陰霾。
不過江驊哲也建議，除非是新生兒，否則人人或多或少都有痔瘡的問題，關鍵在於是否會影響生活品質，因此，若症狀輕微，會建議採用保守治療，例如塗抹藥膏、塞劑或者口服軟便藥物，多吃富有膳食纖維的蔬菜水果、補充適當水分，都可以減少便秘風險，平時也不妨採取溫水坐浴的方式，降低肛門括約肌壓力、促進局部循環，達到消腫、止痛的效果。