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腎友吔，「胺」啦！酮酸胺基酸療法提早預防尿毒肌少症

腎友吔，「胺」啦！酮酸胺基酸療法提早預防尿毒肌少症
腎友吔，「胺」啦！酮酸胺基酸療法提早預防尿毒肌少症

健康醫療網

【健康醫療網／記者呂佳恆報導】腎臟病與肌少症息息相關，多數腎臟患者容易合併肌少症問題。一方面隨著年齡增長，肌肉量流失速度加快，另方面隨著腎功能衰退，排除酸性代謝廢物的能力變差，當這些酸性代謝物長期堆積在身體裡，就會加速分解身體結構蛋白，因此誘發尿毒肌少症；童綜合醫院腎臟內科簡孝文醫師指出，患者會因尿毒症導致食之無味，減少進食量，加上又得遵從醫囑採取「低蛋白質飲食」，就怕矯枉過正難維持肌肉量，恐使病症惡化，大幅影響日常生活。

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腎臟病患易肌肉流失　恐合併肌少症問題

事實上，多數腎臟病患者都擔憂會走到洗腎階段，但其實最應該擔心的不是洗腎，而是因肌肉減少導致跌倒，進而衍生臥床，增加死亡風險；簡孝文醫師解釋，包括血管、心臟都是肌肉組成，當身體蛋白質不足時，就可能埋下心臟、血管等問題，尤其腎臟病患者佔四成都有糖尿病，不僅得控制碳水化合物攝取量以防血糖上升，包括對於蛋白質攝取也得有所限制，對於腎友來說是一大難題。

延緩腎功能惡化　酮酸胺基酸治療維持身體機能

臨床上已能透過酮酸胺基酸治療搭配低蛋白飲食，延緩患者腎功能惡化，維持日常生活；簡孝文醫師說明，胺基酸是構成蛋白質的基本單位，其中人體需要的十種胺基酸無法自己製造，必須透過飲食來補充，但對於腎臟病患者而言，即使攝取大量蛋白質仍難以有效形成肌肉，甚至反造成腎臟負擔，這時就可補充酮酸胺基酸來維持身體機能。

改造人體所需胺基酸　醫師：助腎友維持肌肉量

簡孝文醫師舉例，把胺基酸比喻成積木，正常的腎臟功能就為積木底座，無論腎臟功能是圓型或正方形，胺基酸都能穩固蓋大樓，但當腎臟功能衰退時底座就會歪掉，這時胺基酸也無法接上，因此科學方法就是將把人類所需的十種胺基酸加工改造，讓這些胺基酸可以吻合得接在歪掉的積木底座，幫助肌肉成長，而這十種胺基酸就放在一顆藥物裡，讓患者方便補充，也就是所謂的酮酸胺基酸治療。

健保給付第五期慢性腎臟病　助腎友維持正常生活

目前健保署已針對第五期慢性腎臟病，也就是腎絲球濾過率小於15% 的患者給予健保給付，透過此療法幫助患者維持基本日常生活；簡孝文醫師分享，臨床上不少六、七十歲年長患者，在接受酮酸胺基酸治療約半年後回診檢查，不僅明顯發現小腿肌肉較扎實，抽血報告也發現腎臟惡化速度變慢，身體營養指標白蛋白也相較穩定，提高患者存活率。

預防腎臟病提高警覺　發現腎功能下降應盡快檢查

但酮酸胺基酸也可能衍生高血鈣等副作用，不過對於多數腎臟患者而言卻反而是一大助益；簡孝文醫師提醒，多數進入第五期慢性腎臟病患者鈣質偏少，因此透過此藥物不僅能補充胺基酸，也能適量補充鈣質，最重要還得養成運動習慣且多曬太陽才能真正發揮效果，不過面對預防腎臟病關鍵仍是提高警覺，一旦腎功能僅剩30%，就已進入不可逆的腎衰竭，因此健檢時若發現腎功能逐漸再往下降就應進一步接受檢查。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58808

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