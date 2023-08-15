腎友吔，「胺」啦！酮酸胺基酸療法提早預防尿毒肌少症

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腎臟病患易肌肉流失 恐合併肌少症問題事實上，多數腎臟病患者都擔憂會走到洗腎階段，但其實最應該擔心的不是洗腎，而是因肌肉減少導致跌倒，進而衍生臥床，增加死亡風險；簡孝文醫師解釋，包括血管、心臟都是肌肉組成，當身體蛋白質不足時，就可能埋下心臟、血管等問題，尤其腎臟病患者佔四成都有糖尿病，不僅得控制碳水化合物攝取量以防血糖上升，包括對於蛋白質攝取也得有所限制，對於腎友來說是一大難題。
延緩腎功能惡化 酮酸胺基酸治療維持身體機能臨床上已能透過酮酸胺基酸治療搭配低蛋白飲食，延緩患者腎功能惡化，維持日常生活；簡孝文醫師說明，胺基酸是構成蛋白質的基本單位，其中人體需要的十種胺基酸無法自己製造，必須透過飲食來補充，但對於腎臟病患者而言，即使攝取大量蛋白質仍難以有效形成肌肉，甚至反造成腎臟負擔，這時就可補充酮酸胺基酸來維持身體機能。
改造人體所需胺基酸 醫師：助腎友維持肌肉量簡孝文醫師舉例，把胺基酸比喻成積木，正常的腎臟功能就為積木底座，無論腎臟功能是圓型或正方形，胺基酸都能穩固蓋大樓，但當腎臟功能衰退時底座就會歪掉，這時胺基酸也無法接上，因此科學方法就是將把人類所需的十種胺基酸加工改造，讓這些胺基酸可以吻合得接在歪掉的積木底座，幫助肌肉成長，而這十種胺基酸就放在一顆藥物裡，讓患者方便補充，也就是所謂的酮酸胺基酸治療。
健保給付第五期慢性腎臟病 助腎友維持正常生活目前健保署已針對第五期慢性腎臟病，也就是腎絲球濾過率小於15% 的患者給予健保給付，透過此療法幫助患者維持基本日常生活；簡孝文醫師分享，臨床上不少六、七十歲年長患者，在接受酮酸胺基酸治療約半年後回診檢查，不僅明顯發現小腿肌肉較扎實，抽血報告也發現腎臟惡化速度變慢，身體營養指標白蛋白也相較穩定，提高患者存活率。
預防腎臟病提高警覺 發現腎功能下降應盡快檢查但酮酸胺基酸也可能衍生高血鈣等副作用，不過對於多數腎臟患者而言卻反而是一大助益；簡孝文醫師提醒，多數進入第五期慢性腎臟病患者鈣質偏少，因此透過此藥物不僅能補充胺基酸，也能適量補充鈣質，最重要還得養成運動習慣且多曬太陽才能真正發揮效果，不過面對預防腎臟病關鍵仍是提高警覺，一旦腎功能僅剩30%，就已進入不可逆的腎衰竭，因此健檢時若發現腎功能逐漸再往下降就應進一步接受檢查。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58808
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