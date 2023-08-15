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AI 發展有泡沫化危機？吳麥斯談新創 BioDesign，揭生醫產業「重要精神」

AI 發展有泡沫化危機？吳麥斯談新創 BioDesign，揭生醫產業「重要精神」
AI 發展有泡沫化危機？吳麥斯談新創 BioDesign，揭生醫產業「重要精神」

Heho健康

台北醫學大學校長吳麥斯在父親節的晨光中迎來接任後的第一個專訪，面對《Heho健康》記者，身經百戰的吳麥斯態度從容自在，臉上的笑容更是透出親和與恰到好處的禮貌。談及校務規畫與產業發展，嚴謹而堅定，論腎病防治專長，更是權威醫師氣場全開。「同理心」是很多東西的重要精神，他認為這也是當代學生需要培訓的重要能力。

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吳麥斯是國內腎病防治權威，曾任雙和醫院院長、台北醫學大學附設醫院副院長、台北醫學大學管理發展中心主任等重要職位，並在今年 8 月接任台北醫學大學校長，談及自己的職位轉換，吳麥斯笑說，其實這次心境上並沒有特別的變化，就是一個工作型態的轉變而已。



3 種學習態度讓自己走得更遠

對於自己一路走來、跨越醫界與學界，如今觸及最前端生技產業的經歷，吳麥斯態度從容淡然。他表示，從過去醫院到現在學校的任職，與醫界的聯繫一直沒有斷過，一直以來，北醫大都是以「創新」為核心理念，希望可以實際應用在生醫產業上，所以也跟實際場域有了連結。

吳麥斯認為，從醫界、學界，一直到產業界，一步一步都是學習的過程。「以前根本不知道現在會變成這個樣子，知識本來就是一直翻新，以前學校學的東西可以用個 7 年，後來只剩幾個月，到了近期，學校學的到畢業還能用的，可能只剩 6% 了」。

學校所教導的知識，在學生踏出校園後能實際運用的很有限，因此吳麥斯在上任之際提出了希望教給學生「3 種態度」，那就是「謙虛中帶著自信」、「同理中帶著苛求」、「好奇中帶著謹慎」，因為世界不會照著人們所預期的方向走，因此希望帶給學生的是更包容、更敢於提問的能力。

「學習過程與磨合是矛盾的統合，希望學生有這樣的精神和態度面對變化，有專業知識，也用這樣的特質走得更遠」，作為教學者的吳麥斯期待，學生在面對不可知的未來時能有更大韌性，「世界會引導你，但你要把自己準備好，這是學校想讓他們帶著走的態度。」

生技產業與人文素養密不可分

吳麥斯以「智慧醫療」為例，他說，如今智慧醫療是不能閃躲的趨勢，但也只是未來的一小部分，還有其他基礎建設、人文素養問題存在，科技只是工具而已，且未來會發展得更快，雖然大家現在會講很多 AI 的東西，有時對 AI 不免有過多的想像，AI 也存在著「泡沫化」的可能性。

「人文素養」是吳麥斯教育學生非常重視的一塊，他解釋，大家現在看到的都是比較表面的東西，一定要有完備、互通的資料庫，才能讓 AI 更有未來。現在已經走向以數據為基礎的教育、數據為基礎的管理，以及數據為基礎的醫療照護，但未來該怎麼去看到真正的需求、回應需求，更是需要認真思考的問題。

在一切看似極度理性的討論中，吳麥斯認為，「人文素養」是生物科技裡面很重要的基本要件，以新創產業來說，在史丹佛大學、波士頓大學被廣為討論的「BioDesign」概念，就是以「解決還沒有被解決的問題」為核心理念的作法，相較於基礎科學研究，著眼的是更後端、更接近實際應用的環節。

吳麥斯強調，基礎科學與 BioDesign 的概念等同重要，而 BioDesign 也一直在引導創新者去問，怎麼把抽象的基礎科學運用到日常生活中、實際應用了又會如何，在這其中怎麼知道問題在哪、患者最難的點在哪裡，就需要「同理心」的概念。



訓練「同理心」從人文培養開始

吳麥斯說，BioDesign 期待創新者去看到問題、去回應問題、找出解決問題的方法，如果沒有經過同理心的訓練，創新者可能因此忽視某些確實存在的需求，遑論去解決這些需求，即使看到問題，可能也會說，「這個問題很簡單」，但實際上這個問題對有需求者來說，一點也不簡單。

「BioDesign 也需要同理心，同理心是很多東西的重要精神，它讓人有更大包容性、更理解這個世界。」吳麥斯說，同理心是要「訓練」的，要學著去了解別人，「同理心是你會鑽進他的身體，從他裡面出來想說，你希望被怎麼對待」，不是只有對病人，對同事、老師、所有周邊的人都很重要。

「要學會同理別人，因為我們是團隊，未來也會是團隊，像以前那樣一個人的機會幾乎不存在，所以一定要去同理別人。但在同理中，要有一點要求、苛求，就是我們會替你想，但還是要保持高的標準，並保持好奇中帶著謹慎，好奇就是創新的基礎，問新的問題，世界會給你新的問題，願意去問、願意去解決，跌跌撞撞中遇到挫折，要知道怎麼評估資源。」

吳麥斯說，一個在成長過程中不斷被訓練「同理心」的人，會知道別人怎麼想的，也能去理解對方是因為什麼背景、為什麼會出現某些反應，又是期待怎麼樣的互動，在對抗、談判關係中，也能知道對方在想什麼，去找出對雙方都有利的方案。

若想訓練同理心，吳麥斯說，其實也不用看得太複雜，看電影、閱讀書籍也會有訓練效果，因為在欣賞這些作品時，人們會走進角色的立場，去思考為什麼角色會這樣想。



台灣腎病防治的下一里路

作為國內腎病防治大佬，吳麥斯在腎臟科看過了無數的病人，會重視同理心不只有這個因素，但也對他有一定的影響，他回顧自己的從醫路笑說，其實也沒有什麼特別的原因，每個時代都會有某一科的醫師比較多的情況，腎臟科在當時是比較年輕的科、透析也剛在台灣開始，他自然而然的就加入了這個領域。

吳麥斯說，腎臟科是內科的次專科，在照顧病人一塊，其實各個次專科都在做「死因競爭」，腎臟科醫師想保護好腎臟、肝臟科醫師想保護好肝臟，不讓自己負責的器官疾病成為導致病人死亡的最後一根稻草，不過照顧病人到最後會發現，次專科的界線越來越模糊。

「腎臟不好，心臟、肺什麼都會不好，人不能用次專科的方式切開來看，現在慢慢專科知識越來越多，也要看看跟別的器官的對話」，吳麥斯說，大家最終的目標都是保護病人，所以與其說競爭，其實更多的是合作。

雖台灣常被解釋成「洗腎王國」，但吳麥斯說，這是因為台灣擁有世界罕見的完整資料庫，同時也願意去照顧需要透析來維持生命的患者，現在台灣每年新增的洗腎病患人數已經開始降低、出現成效，腎病防治的未來可預見的里程碑並不會有太多，讓患者早期知道自己的狀況，不要進到腎臟病，這才是最重要的。

以包容態度持續進化

吳麥斯說，學校、醫院、產業是一個三角形、都是互相影響的，北醫大系統就是以大學為主，主要任務是培養人才、創造新知識、引領風潮，要做不一樣的事，北醫附醫是做第一線服務的事情，也是臨床試驗的場所，醫院、學校的人才產生的新知識會放到裡面去實踐，新的東西在這裡試驗後就有機會上市。

回顧自己一路走來的過程，吳麥斯雙手握著茶杯稍稍思考了一陣，湊到嘴邊喝了一口後淡然的說，其實在團隊裡，大家認為你可以在某個地方多幫忙，就會有對應的安排，裡頭不見得有太多個人意願的成分，所有事情都是因緣際會。

以前在醫院、作為第一線的戰力，現在作為校長的責任不同、也更重了些，吳麥斯認為，學校、醫院、產業始終是聯繫在一起的，北醫大的新創模式已經建立了，他的任務是讓這套模式變得更有效率、適當時機讓更多隊友進來。

吳麥斯說，北醫大想要形成一種文化，讓學生知道哪些東西未來有機會成為商品，也願意去想還沒有解決的問題，並懷抱著同理心與包容的態度，去面對周邊的變化，並讓自己「進化」、可以有足夠的韌性去應對充滿變化的未來。



文／林志怡　圖／孫沛群

諮詢專家：台北醫學大學校長吳麥斯



本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： AI 發展有泡沫化危機？吳麥斯談新創 BioDesign，揭生醫產業「重要精神」

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