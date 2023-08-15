AI 發展有泡沫化危機？吳麥斯談新創 BioDesign，揭生醫產業「重要精神」

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3 種學習態度讓自己走得更遠
對於自己一路走來、跨越醫界與學界，如今觸及最前端生技產業的經歷，吳麥斯態度從容淡然。他表示，從過去醫院到現在學校的任職，與醫界的聯繫一直沒有斷過，一直以來，北醫大都是以「創新」為核心理念，希望可以實際應用在生醫產業上，所以也跟實際場域有了連結。
吳麥斯認為，從醫界、學界，一直到產業界，一步一步都是學習的過程。「以前根本不知道現在會變成這個樣子，知識本來就是一直翻新，以前學校學的東西可以用個 7 年，後來只剩幾個月，到了近期，學校學的到畢業還能用的，可能只剩 6% 了」。
學校所教導的知識，在學生踏出校園後能實際運用的很有限，因此吳麥斯在上任之際提出了希望教給學生「3 種態度」，那就是「謙虛中帶著自信」、「同理中帶著苛求」、「好奇中帶著謹慎」，因為世界不會照著人們所預期的方向走，因此希望帶給學生的是更包容、更敢於提問的能力。
「學習過程與磨合是矛盾的統合，希望學生有這樣的精神和態度面對變化，有專業知識，也用這樣的特質走得更遠」，作為教學者的吳麥斯期待，學生在面對不可知的未來時能有更大韌性，「世界會引導你，但你要把自己準備好，這是學校想讓他們帶著走的態度。」
生技產業與人文素養密不可分
吳麥斯以「智慧醫療」為例，他說，如今智慧醫療是不能閃躲的趨勢，但也只是未來的一小部分，還有其他基礎建設、人文素養問題存在，科技只是工具而已，且未來會發展得更快，雖然大家現在會講很多 AI 的東西，有時對 AI 不免有過多的想像，AI 也存在著「泡沫化」的可能性。
「人文素養」是吳麥斯教育學生非常重視的一塊，他解釋，大家現在看到的都是比較表面的東西，一定要有完備、互通的資料庫，才能讓 AI 更有未來。現在已經走向以數據為基礎的教育、數據為基礎的管理，以及數據為基礎的醫療照護，但未來該怎麼去看到真正的需求、回應需求，更是需要認真思考的問題。
在一切看似極度理性的討論中，吳麥斯認為，「人文素養」是生物科技裡面很重要的基本要件，以新創產業來說，在史丹佛大學、波士頓大學被廣為討論的「BioDesign」概念，就是以「解決還沒有被解決的問題」為核心理念的作法，相較於基礎科學研究，著眼的是更後端、更接近實際應用的環節。
吳麥斯強調，基礎科學與 BioDesign 的概念等同重要，而 BioDesign 也一直在引導創新者去問，怎麼把抽象的基礎科學運用到日常生活中、實際應用了又會如何，在這其中怎麼知道問題在哪、患者最難的點在哪裡，就需要「同理心」的概念。
訓練「同理心」從人文培養開始
吳麥斯說，BioDesign 期待創新者去看到問題、去回應問題、找出解決問題的方法，如果沒有經過同理心的訓練，創新者可能因此忽視某些確實存在的需求，遑論去解決這些需求，即使看到問題，可能也會說，「這個問題很簡單」，但實際上這個問題對有需求者來說，一點也不簡單。
「BioDesign 也需要同理心，同理心是很多東西的重要精神，它讓人有更大包容性、更理解這個世界。」吳麥斯說，同理心是要「訓練」的，要學著去了解別人，「同理心是你會鑽進他的身體，從他裡面出來想說，你希望被怎麼對待」，不是只有對病人，對同事、老師、所有周邊的人都很重要。
「要學會同理別人，因為我們是團隊，未來也會是團隊，像以前那樣一個人的機會幾乎不存在，所以一定要去同理別人。但在同理中，要有一點要求、苛求，就是我們會替你想，但還是要保持高的標準，並保持好奇中帶著謹慎，好奇就是創新的基礎，問新的問題，世界會給你新的問題，願意去問、願意去解決，跌跌撞撞中遇到挫折，要知道怎麼評估資源。」
吳麥斯說，一個在成長過程中不斷被訓練「同理心」的人，會知道別人怎麼想的，也能去理解對方是因為什麼背景、為什麼會出現某些反應，又是期待怎麼樣的互動，在對抗、談判關係中，也能知道對方在想什麼，去找出對雙方都有利的方案。
若想訓練同理心，吳麥斯說，其實也不用看得太複雜，看電影、閱讀書籍也會有訓練效果，因為在欣賞這些作品時，人們會走進角色的立場，去思考為什麼角色會這樣想。
台灣腎病防治的下一里路
作為國內腎病防治大佬，吳麥斯在腎臟科看過了無數的病人，會重視同理心不只有這個因素，但也對他有一定的影響，他回顧自己的從醫路笑說，其實也沒有什麼特別的原因，每個時代都會有某一科的醫師比較多的情況，腎臟科在當時是比較年輕的科、透析也剛在台灣開始，他自然而然的就加入了這個領域。
吳麥斯說，腎臟科是內科的次專科，在照顧病人一塊，其實各個次專科都在做「死因競爭」，腎臟科醫師想保護好腎臟、肝臟科醫師想保護好肝臟，不讓自己負責的器官疾病成為導致病人死亡的最後一根稻草，不過照顧病人到最後會發現，次專科的界線越來越模糊。
「腎臟不好，心臟、肺什麼都會不好，人不能用次專科的方式切開來看，現在慢慢專科知識越來越多，也要看看跟別的器官的對話」，吳麥斯說，大家最終的目標都是保護病人，所以與其說競爭，其實更多的是合作。
雖台灣常被解釋成「洗腎王國」，但吳麥斯說，這是因為台灣擁有世界罕見的完整資料庫，同時也願意去照顧需要透析來維持生命的患者，現在台灣每年新增的洗腎病患人數已經開始降低、出現成效，腎病防治的未來可預見的里程碑並不會有太多，讓患者早期知道自己的狀況，不要進到腎臟病，這才是最重要的。
以包容態度持續進化
吳麥斯說，學校、醫院、產業是一個三角形、都是互相影響的，北醫大系統就是以大學為主，主要任務是培養人才、創造新知識、引領風潮，要做不一樣的事，北醫附醫是做第一線服務的事情，也是臨床試驗的場所，醫院、學校的人才產生的新知識會放到裡面去實踐，新的東西在這裡試驗後就有機會上市。
回顧自己一路走來的過程，吳麥斯雙手握著茶杯稍稍思考了一陣，湊到嘴邊喝了一口後淡然的說，其實在團隊裡，大家認為你可以在某個地方多幫忙，就會有對應的安排，裡頭不見得有太多個人意願的成分，所有事情都是因緣際會。
以前在醫院、作為第一線的戰力，現在作為校長的責任不同、也更重了些，吳麥斯認為，學校、醫院、產業始終是聯繫在一起的，北醫大的新創模式已經建立了，他的任務是讓這套模式變得更有效率、適當時機讓更多隊友進來。
吳麥斯說，北醫大想要形成一種文化，讓學生知道哪些東西未來有機會成為商品，也願意去想還沒有解決的問題，並懷抱著同理心與包容的態度，去面對周邊的變化，並讓自己「進化」、可以有足夠的韌性去應對充滿變化的未來。
文／林志怡 圖／孫沛群
諮詢專家：台北醫學大學校長吳麥斯
本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： AI 發展有泡沫化危機？吳麥斯談新創 BioDesign，揭生醫產業「重要精神」