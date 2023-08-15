大學分發錄取率96.14%　29校缺額6464人、文化大學缺額破千最多

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今年繁星推薦、申請入學等各管道名額回流至分發入學管道，共20,017名，較去年增加5,582 名；回流後總招生名額42,479名，較去年增加3,129名。
分發後招生缺額計有6,464名，較111學年度招生缺額14,493名，減少8,029人。有缺額大學共29所399系組，絕大多數為私立大學，其中以中國文化大學缺額1,342為最多，也是唯一缺額破千的大學，其次為長榮大學605個、大葉大學596個。
若僅以分發入學管道統計，計有大葉大學、玄奘大學、真理大學、佛光大學等4所大學缺額比率大於75%；若以所有招生管道統計，計有大葉大學、康寧大學2所大學缺額比率大於50%；若以學群區分，缺額比率最高者為管理學群，佔該學群名額的31.56%。
另今年有1,459位考生未錄取。未錄取考生所填寫志願數平均為39個，明顯低於錄取生填寫志願平均的63個，統計其未錄取原因，以分數未達最低錄取標準者為最多，約佔90.81%。
考分會自今天起提供「分發結果說明」系統，考生可查詢所填各志願未錄取原因。如仍有疑慮可於8月15日起至8月18日止，於考分會網站線上申請分發結果複查，申請複查以一次為限，考分會將統一於8月25日公告複查結果。