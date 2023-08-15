防疫令鬆綁！出入藥局口罩解封 疾管署：這6場域仍要全程戴口罩
考量近期國內COVID-19疫情下降，衛福部疾管署經評估整體情趨勢、病毒變異株情形、機構篩檢陽性率及整體防疫量能，宣布自今（15）日起，醫院、診所、一般護理之家及老人福利機構持續列為應佩戴口罩場所，其餘醫療(事)機構調整為民眾建議佩戴口罩場所。
記者林莞茜／綜合報導
根據疾管署公告，進入醫院、診所及一般護理之家；老人福利機構：長期照護機構、安養機構、其他老人福利機構，只有飲食、拍照、不適合或無法戴口罩之檢查、治療或活動得不戴口罩，但若有發燒或呼吸道症狀，或年長者或免疫低下者外出時、到人潮聚集且無法保持適當距離或通風不良之場合，或是與年長者或免疫低下者(尤其是未完整接種疫苗者)密切接觸時以及出入醫事機構(藥局、醫事檢驗所、醫事放射所、物理治療所、職能治療所、助產機構、精神復健機構、居家護理機構、居家呼吸照護所及精神護理之家)及其他醫療機構(捐血中心、病理機構)等高感染風險場所時，仍建議建議要戴口罩。
疾管署強調，口罩規定鬆綁，民眾生活回歸常態仍應持續落實肥皂勤洗手、咳嗽禮節等個人衛生好習慣；並籲請未接種滿3劑COVID-19疫苗的民眾，儘速完成接種，保護自身及親友健康，共同維護國內社區安全。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922
」專線，或「0800-001922
」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。