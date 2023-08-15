跑外送做不久？不到一年換工作　「中間月薪3.6萬」居全產業後段

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📍亮點1：外送員月薪中位數3.6萬
104人力銀行指出，將履歷表薪資由高到低排列，排名居中（PR50）的中位數月薪是3萬6000萬，與運輸物流相同，但高於餐飲類3.1萬，也高於門市或操作技術類3萬元。但若相比全體63大產業薪資中位數4萬，外送員仍屬薪資後段工作。
📍亮點2：平均11個月換工作
外送員屬於流動率高的工作，在有完整外送員經歷的4169份履歷表中，排名居中（PR50）的經歷僅0.9年、約11個月，短於餐飲類的1年、門市1.2年（約14個月）、運輸物流1.4年（17個月）、操作技術1.5年（約18個月）。
📍亮點3：陽剛產業男性近8成
在8402份外送履歷表中，男性佔78%、女性佔22%，外送員屬於男性居多的陽剛型工作。
📍亮點4：大學生兼差、正職僅6成
在8402份外送員履歷表中，正職佔6成、兼職佔4成。其中，兼職外送員的顯著特性：還在念書的學生、大學四技、以及29歲以下；兼職比例與餐飲類職人相當，屬於多元斜槓的工作者。
📍亮點5：跑外送初齡4成不到24歲
外送員雖不限交通工具，但多數人都是以機車外送、需要駕照。因此第1次擔任外送員的年齡，19歲以下佔11.4%，20歲至24歲佔31.5%。合計42.9%的外送員初始年齡不到24歲，低於餐飲類的87%、以及門市人員的80%。
📍亮點6：外送員下一步走向
分析8402位外送員的職涯歷程，在結束外送生涯的下一步，近4成選擇持續當外送員，另有18%轉當餐飲類人員、13%轉門市營業類人員、11%轉任操作技術類人員、10%轉運輸物流類人員。
104人力銀行資深副總經理暨人資長鍾文雄提醒，產官對於外送員是承攬或僱傭仍有不同見解，當外送員必須注意承攬跟僱傭關係的差別。求職者也必須謹慎思考，雖然外送員能累積服務業相關經驗，仍須利用彈性工時培養其他能力、訂定長遠計畫，才有助職涯發展。