十二廚續推「松葉蟹吃到飽」並加碼泰國菜 漢來海港抽泰航機票
台北喜來登十二廚自助餐廳8月18日起於平日晚餐與假日午晚餐時段推出「泰美味」泰國美食節，吃得到拉差達火山排骨、金沙咖哩海鮮、現拌青木瓜沙拉等，原本的「松葉蟹腳吃到飽」與Asahi生啤酒暢飲依舊提供，另外還加碼，即日起至8月17日午餐消費滿8千還加碼送龍蝦乙份。另外，漢來海港同樣也推出泰國菜吃到飽活動，另外消費滿千元就可參加抽獎，有機會中泰航機票。
記者葉盛耀/綜合報導
十二廚祭出「泰美味」泰國美食節，週一至週五晚餐、假日午晚餐不加價，每位1,490元起，爽嗑松葉蟹吃到飽外、再推多款泰國美食。像是30公分巨無霸「拉差達火山排骨」來自曼谷夜市爆紅美食，層層堆疊視覺超震撼，淋上青辣椒香辣湯頭，大口吃肉啃骨超過癮。還有泰國必比登推薦必嚐小吃「豬肉河粉」、鹹香濃郁「金沙咖哩海鮮」、選用特有媽媽麵(Mama麵) 製作的「涼拌海鮮泡麵」等，還有「芒果糯米飯」與期間限定的「珍珠泰奶厚鬆餅」等，都將不定輪番於餐檯上。
而一直受到歡迎的松葉蟹吃到飽也還在，「清蒸松葉蟹腳」是將肥嫩蟹腳清蒸後甜味鎖於內，蘸上特製魚露醬，搭配冰爽生啤最是享受。8月18日起，平日週一至週五晚餐及假日午晚餐餐期推出。
另外，漢來海港餐廳亦是從今(15)日開始至9月14日，全台分店同步供應「饗美食 遊泰國」活動，餐檯上將另推出紅咖哩炸蝦、綠咖哩雞肉、酸辣檸檬魚、羅勒辣椒炒豬肉等泰式菜色輪番上陣，發票滿千還可抽泰航機票。獎項包含「泰航7日機票抵用券(價值7,000元)」、「泰國7日住宿抵用券(價值6,990元)」，總獎項超過777名。