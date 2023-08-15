阿根廷總統初選棄傳統兩黨　經濟美元化第三勢力勝出

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總統初選各黨票源比例也應證5月份副總統克莉絲蒂娜．費南德茲（Cristina Fernández de Kirchner）於電視台公開發表所言：這將是一次非典型的選舉，選票3分劃時代將來臨。
阿根廷總統初選為強制性選舉，初選由選民票選出各黨10月總統大選的候選人，若10月候選人得票數比例未超過45%選票，或少於40%選票且未勝過第二候選人10%，即須在11月進行第二輪投票。
阿根廷現任總統艾柏托．費南德茲（Alberto Fernández）自2019年上台後美元黑市匯率由60披索（Pesos）至2023年初選前貶成600披索兌1美元，阿根廷通膨率高達116%，阿根廷兩任政府馬克里時代及艾柏托造成的經濟困頓讓選民想尋求耳目一新的出口，高喊阿根廷經濟美元化的米雷伊贏得選民支持。
阿根廷媒體分析，對傳統政黨失望的選民，將不滿與對政府的怒氣，轉投票給反對現行政治制度的米雷伊，米雷伊開票結果後的發言喊出：「自由萬歲，去他的」，並說：「一直失敗的老舊事物不可能帶來一個不同的阿根廷」。
米雷伊超乎預期在阿根廷16個省贏得選票，讓阿根廷傳統政壇面臨洗牌，也分散了右派合力改變黨的布宜諾斯艾利斯市長拉雷塔（Horacio Rodriguez Larreta）和前安全部長布爾瑞奇（Patricia Bullrich）間的支持者票源，也讓執政黨苦吞自身歷史以來最低的初選得票率。
阿根廷總統初選投票率約70%，為實施初選制度來最低的數字，顯現出選民對生活及政治的疲憊感，結果也顯示選民右傾，選出自由前進黨的米雷伊、合力改變黨的布爾瑞奇、祖國聯盟的馬薩、我們為國家黨（Hacemos por Nuestro País）的夏瑞帝（Juan Schiaretti）和左翼和工人團結陣線Frente de Izquierda的布萊格曼（Myriam Bregman）為10月總統大選正式候選人。
分析諮商顧問狄加度（Ricardo Delgado）說，米雷伊勝選非常具有破壞性，為排名第3的執政黨留下了更多的不確定性，布省資訊報（INFOBAE）提到執政黨在經濟方面未來幾個月將可能面臨阿根廷比索暴跌等非常困難的挑戰。（編輯：韋樞）1120815