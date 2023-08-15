虎航今掛牌上市！限時優惠「加1元多1人」明晚截止　9時開搶機票

爆屏東棒球場工程廠商現菊系愛將　藍委酸：綠友友「錢沾」計劃？

▲王鴻薇今召開記者會踢爆，屏東縣國際棒球場工程得標廠商隆大營建與綠營淵源頗深，隆大營建獨董竟有菊系新潮流大將陳金德，他質疑，難道前瞻計畫變成綠友友的「錢沾」計劃？（圖／王鴻薇辦公室提供）
▲王鴻薇今召開記者會踢爆，屏東縣國際棒球場工程得標廠商隆大營建與綠營淵源頗深，隆大營建獨董竟有菊系新潮流大將陳金德，他質疑，難道前瞻計畫變成綠友友的「錢沾」計劃？（圖／王鴻薇辦公室提供）

記者翁子竣／台北報導

屏東縣國際棒球場工程經流標4次，最終由隆大營建事業股份有限公司得標。然而，國民黨立委王鴻薇今（15）日召開記者會踢爆，屏東今年4月招標全台有史以來最貴，要價25億的棒球場建案問題重重，但財務可行性評估初估要100年才能回本，得標的隆大營建與綠營淵源頗深，得標廠商隆大營建獨董竟有菊系，新潮流大將陳金德，難道前瞻計畫變成綠友友的「錢沾」計劃？

我是廣告 請繼續往下閱讀
王鴻薇表示，屏東縣國際棒球場統包工程，總開發經費25億8657萬1290 元，縣府自行負擔18.4億元，中央補助7.5億元，是前瞻建設2.0的案子，根據屏東縣政府自己的報告，預估球場營運每年收入約為3939萬8千元，每年管理維護支出1,367萬5千元，算下來也約要100年才能回本。但要是以新竹棒球場3.5億預算膨脹到12億的模式，未來花費不止於25億，這樣的財務可行性評估居然可通過？

王鴻薇強調，事實上屏東縣國際棒球場統包工程案，縣政府自行負擔甚重；依照國庫署的資料，屏東縣政府目前債務餘額30億，每年收支短絀，從8年前的10.62億，暴增到111年的40.32億元。未來還要承擔18億的建設成本，但這些光要回本就要等到100年，如果未來還有追加預算，根本是無底錢坑，而這樣的財務評估，怎麼看都令人憂心，也對屏東縣政府現在的財務狀況是雪上加霜，還是到時候又要中央買單？

王鴻薇更揭露，得標廠商隆大營建，赫然發現獨董中有因815大停電最短命中油董事長陳金德，陳金德過去曾任高雄市副市長、環保局長是陳菊人馬，因高雄氣爆而下台、後擔任過宜蘭官派代理縣長，是民進黨宜蘭幫重要人物。但在高雄副市長、環保局長任內，因為兼任兩家營利事業負責人，遭到監察院彈劾以13比0全票通過，可以說是劣跡斑斑的人物。

最後，王鴻薇說，陳金德於110年7月6日擔任隆大營建獨董，隆大營建過去沒有任何興建球場經驗，過去「自稱」公共工程只蓋過兩間學校校舍的條件下，得標台灣史上最貴棒球場建案，自己還發新聞稿說「以前不碰公共工程」，真不曉得是不是陳金德給的勇氣，讓隆大營建出手得標，「這樣的綠友友，重大工程組合，拍電影也拍不出民進黨政府的劇本。」

根本是徐巧芯2.0　張博洋指王鴻薇急著趕上徐巧芯腳步

高師大要求潘孟安「更正論文瑕疵」　王鴻薇諷：重寫半份蠻殘忍

人物／踢爆林智堅論文案蛻變女戰神　王鴻薇刀刀見骨再槓潘孟安

曝蔡政府「7000億債務不見了」！王鴻薇質疑財政部：是不是藏債？

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀