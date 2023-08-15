爆屏東棒球場工程廠商現菊系愛將　藍委酸：綠友友「錢沾」計劃？

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王鴻薇強調，事實上屏東縣國際棒球場統包工程案，縣政府自行負擔甚重；依照國庫署的資料，屏東縣政府目前債務餘額30億，每年收支短絀，從8年前的10.62億，暴增到111年的40.32億元。未來還要承擔18億的建設成本，但這些光要回本就要等到100年，如果未來還有追加預算，根本是無底錢坑，而這樣的財務評估，怎麼看都令人憂心，也對屏東縣政府現在的財務狀況是雪上加霜，還是到時候又要中央買單？
王鴻薇更揭露，得標廠商隆大營建，赫然發現獨董中有因815大停電最短命中油董事長陳金德，陳金德過去曾任高雄市副市長、環保局長是陳菊人馬，因高雄氣爆而下台、後擔任過宜蘭官派代理縣長，是民進黨宜蘭幫重要人物。但在高雄副市長、環保局長任內，因為兼任兩家營利事業負責人，遭到監察院彈劾以13比0全票通過，可以說是劣跡斑斑的人物。
最後，王鴻薇說，陳金德於110年7月6日擔任隆大營建獨董，隆大營建過去沒有任何興建球場經驗，過去「自稱」公共工程只蓋過兩間學校校舍的條件下，得標台灣史上最貴棒球場建案，自己還發新聞稿說「以前不碰公共工程」，真不曉得是不是陳金德給的勇氣，讓隆大營建出手得標，「這樣的綠友友，重大工程組合，拍電影也拍不出民進黨政府的劇本。」