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驚！九鵬基地愛二飛彈試射「近距離自爆」　原因空軍還在查

▲九鵬基地愛國者二型飛彈射擊。（資料照／國防部提供 )
▲九鵬基地愛國者二型飛彈射擊。（資料照／國防部提供 )

記者呂炯昌／台北報導

國防部近期一連4天在屏東九鵬基地進行精準飛彈射擊操演，今（15）日上午在進行愛國者二型飛彈射擊時，飛彈剛射出後突然發生自爆，這也是愛國者二型飛彈在國內射擊首度發生意外。對此，空軍官員表示，正在了解發生原因。

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媒體報導，今日清晨6時許，屏東九鵬基地進行愛國者飛彈射擊，第一枚飛彈剛射出後立刻發生近距離爆炸，但射擊並未因此暫停，第二枚則順利發射並命中目標。

國防部今日例行記者會上，空軍參謀長曹進平表示，今日早上執行飛彈試射時，「某種彈」發生異常引爆現象，確實原因與後續情況還要做進一步查證，現在還無法做報告。

曹進平指出，實彈射擊科目是部隊戰訓成果與飛彈功、性能驗證，所以不管彈藥射擊結果好或壞、操作表現正常或異常，都會詳細做紀錄分析，做為後續戰訓整備的依據，對參訓部隊不論如何都可以有戰訓整備的意義與價值。

愛國者飛彈在1991年波斯灣戰爭中獲得實戰驗證，因此1996年台海飛彈危機後，我國開始向美國爭取購買愛國者防空飛彈系統。知情人士表示，當年愛國者飛彈進口時，軍火商雷神公司為避免中國施壓、干擾，將飛彈與食品貨櫃同船，一同由海運進口。

國軍除將愛國者二型飛彈升級外，也向美國購買攔截能力更優的愛國者三型飛彈，軍方每隔2年會實施一次愛二飛彈試射，但是美方基於電子參數保密因素，不允許愛三飛彈在台灣試射，必須到美國本土執行射擊。目前全台北中南都有愛國者三型飛彈陣地，其中北部位於南港、新店與萬里。由於愛國者防空飛彈系統能夠機動移動，除了上述三處外，也能移防自其他空曠處部署，或實施戰力保存，漢光演習期間，愛三飛彈系統也曾部署於北市河濱公園與木柵動物園外停車場。

▲愛愛國者飛彈發射車。（圖／記者呂炯昌攝）國者飛彈發射車。（圖／記者呂炯昌攝）
▲愛國者飛彈發射車。（圖／記者呂炯昌攝）

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