李玟尪被爆偷吃小三3年！Bruce發聲明澄清 曬3證據反擊渣男罪名
歌壇天后李玟上個月輕生過世，她生前已和丈夫Bruce分居，關於Bruce的渣男傳聞甚囂塵上，近日還被爆出Bruce小三真面目、李玟要換卡拉OK系統被嫌難搞。對此，Bruce直呼以上不是真相，今（15）日更發出聲明強調「我與CoCo的婚姻及財產狀況均為個人隱私」，並駁斥婚外情說法。
記者薛羽彤/綜合報導
李玟近日被流出生前一段音檔，內容提到想換卡拉OK系統，遭老公Bruce的助理Rosanna拒絕，心寒批老公「忘記他娶的是誰。」Bruce透過身邊友人回應，否認事實，今日更曬出3張收據，包含替李玟更換音響、還有送花籃到告別式現場的購買單據。根據收據上顯示，Bruce去年11月購買一套價值港幣4萬元（台幣15萬）新的卡拉OK系統，今年3月再度購買另一套價值港幣13萬元（台幣50萬），證實自己確實替李玟購買新的卡拉OK系統，反駁音檔內容。
至於被爆出偷吃小三3年，Bruce因此被冠上渣男罪名，甚至有傳聞指出新歡是上海女孩，對此，Bruce身邊好友透露，「所謂小三的報導是虛假的。關於所謂的婚外情，僅僅貼一張女性照片，並聲稱她是某人的女朋友，這是荒謬的。」好友強調Bruce已經超過5年沒有去過上海，「所以與此相關的報導都是虛構的。」
Bruce昨日先是透過友人回應，「CoCo擁有很多套卡拉OK系統，而且都是最先進的。Bruce在山頂白加道設置了一套，在赤柱置了一套。當CoCo住在四季酒店時，他也在那裡置了一套。她不喜歡第一套，就換了另一套。她也不喜歡那一套，並想再換一套。但價格方面每套都是非常昂貴的，所以Bruce的助理需要批准才可進行，因為之前已經換了兩次了。而最後也按照她的要求做了，Karaoke公司知道整個過程，我方亦有單據可以證實。所以，音頻裡反映的並不是全部真相。」
Bruce今日發出聲明強調，「我與CoCo的婚姻及財產狀況均為個人隱私，任何主體都不得以刺探、侵擾、洩露、公開等方式侵害他人的隱私權。」他表示CoCo已經離世了，請求各界尊重CoCo，讓她得到安息。「我不會再對任何不實言論，背離事實的報導作出任何回應。」