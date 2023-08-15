越南即日起開放電子簽證！赴越旅遊省一筆 台灣旅客樂歪：省好大
隨著疫情趨於穩定，台灣旅客都在關心前往東南亞旅遊的簽證問題。越南政府在14日晚間發出公告，從8月15日起開放所有國家和地區公民申請發放電子簽證，意即包括台灣在內的所有國家與地區旅客都適用申請電子簽證。未來台灣旅客前往越南可以直接線上申辦簽證，免去大筆費用，讓受訪民眾超開心。
國際中心賴正琳／綜合報導
有民眾接受訪問時指出，剛好明天就要去越南，因此已經辦妥紙本簽證，花了三千多塊大鈔，他們曬出紙本簽證後說：「早知道會開放電子簽證，就不提早辦好紙本簽證了！」而部分尚未辦理簽證的民眾則說，「本來就在規劃下半年去越南度假，現在開放台灣旅客也能申請電子簽證真是太棒了！」
據悉，越南旅遊在疫情前可自行前往越南駐台北經濟文化辦事處辦理紙本簽證，但疫情後需要由旅行社代辦之外，簽證費用從3000元至6000元不等，由於簽證費相當高昂，讓台灣旅客對前往越南旅遊的興致缺缺。
雖然越南國會6月24日通過修改和補充「外國人在越南入境、出境、過境和居留法」等法律條款，並推出電子簽證，但第一波受惠國名單沒有台灣，讓台灣旅客非常失望，如今越南政府在14日晚間宣佈開放所有國家和地區申請，讓台灣旅客重燃赴越旅遊的熱情，旅遊業者也提出赴越旅遊的熱門時段和景點，讓大眾參考。