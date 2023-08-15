MLB／只能說我輸了！大谷翔平被薛澤壓制 天使0:12慘敗遊騎兵
美國職業棒球大聯盟（MLB)洛杉磯天使隊日籍二刀流好手大谷翔平今（15）日對戰遊騎兵隊，先發打2棒，指定打擊，結果他3打數全部槓龜，天使以0:12慘敗遊騎兵，遊騎兵王牌賽揚投手Max Scherzer（薛澤）變身為「薛蛇」，主投7局狂飆11次三振，都是本季新高，用100球壓制大谷。
記者吳政紘/綜合報導
Max Scherzer賽前就對大谷天份感到訝異，他對媒體仰天長笑，認為大谷翔平的實力驚人，但這位212勝的超級強投，上場卻完全欺負大谷，連續2打席三振，還讓他擊出三壘飛球被接殺。
今天大谷在首打席對決Max Scherzer，結果他先以142公里卡特球三振大谷，連續三振三名打者，第二打席遇到大谷，Max Scherzer又以125公里區球三振大谷，Max Scherzer最快速球可到達153公里，讓大谷吃足苦頭。
第三打席大谷再度出擊，Max Scherzer只投出一顆136公里的外角變速球，引誘大谷出棒，成功抓到這位日籍強打者。
遊騎兵隊打瘋了，Marcus Semien、Adolis García都開轟，其中Adolis García還去過日職巨人隊，轟出3分砲，遊騎兵火力十足，讓天使只有1支安打表現，吞下敗仗。