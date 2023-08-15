跑外送好賺？薪資慘居後段班　轉職「5大出路」出爐

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薪資居全產業後段 外送員月薪中位數3.6萬
保留有填寫外送員薪資、且外送員經歷在2019年之後的近500份履歷表，將薪資由高到低排列、排名居中的中位數月薪3.6萬，與運輸物流相同，但高於餐飲類3.1萬、高於門市或操作技術3萬，相比全體63大產業薪資中位數4萬，外送員屬於薪資後段的工作。
流動率高！外送員平均11個月換工作
保留有起迄日、完整外送員經歷的4169份履歷表，依經歷由長到短排列、排名居中的中位數經歷0.9年，約為11個月，短於餐飲類的1年、門市1.2年、運輸物流1.4年、操作技術1.5年，相比2017年到2019年近17萬名畢業或退役的大學畢業生第一份工作平均任職1年2個月，外送員屬於流動率高的工作。
陽剛型產業！男占78%、女占22%
8402份外送履歷表中，男性占78%、女性占22%。相比111年全國工業及服務業男性受僱員工占53%、女性占47%，外送員屬於男性居多的陽剛型工作。
大學生兼差、多元斜槓！正職兼職 6:4
2019年起，疫情三年期間，從事外送工作的求職會員明顯變多了！8,402份外送員履歷表中，正職占6成、兼職占4成，歷年比例相對穩定。其中，兼職外送員的顯著特性：還在念書的學生、大學四技、以及29歲以下；兼職比例與餐飲類職人相當，屬於多元斜槓的工作者。
多要駕照！第一次擔任外送員的初齡比餐飲服務生資深
外送員雖不限交通工具，少數騎腳踏車順便練體力，但多數具備駕照，以機車外送。第一次擔任外送員的年齡，19歲以下、占11.4%，20~24歲、占31.5%；合計42.9%的外送員初始年齡不到24歲，占比低於餐飲類的87%、以及門市的80%。
同溫層轉職！外送員下一步：餐飲、門市營業、操作技術、運輸物流
分析8402位外送員的職涯歷程，結束外送員之後的下一步，近40%持續當外送員，另有18%轉當餐飲類人員、13%轉門市營業類人員、11%轉任操作技術類人員、10%轉運輸物流類人員。若觀察擔任外送員之前的上一步，也多半集中於相關職務。
104人力銀行資深副總經理暨人資長鍾文雄提醒，產官對於外送員是承攬或僱傭仍有不同見解，當外送員必須注意承攬跟僱傭關係的差別。若是僱傭關係，外送員受到勞基法保障，至少享有以下5項大項基本保障，有勞健保、特休、年資也可以累積，但承攬不受《勞基法》保障，相關權益皆零；求職者必須謹慎思考，雖然外送員能累積服務業相關經驗，仍須利用彈性工時培養其他能力、訂定長遠計畫，職涯有所助益。