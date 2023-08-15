台大錄取最多建中生！明年擬降分發名額　申請入學擬增至5成

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在分發入學上榜生中，仍以傳統名校為主，李宏森指出，第一名為建中的187位、第二名為北一女中163位、第三名是師大附中118位、第四名為台中一中86位、第五名是雄中的69位，而前十名中唯一的私立學校是薇閣中學，有56位學生，居於第九名。
有關分科測驗人數是否再爆增，李宏森預測，明年狀況會比今年、去年再穩定一點，新制度開始本來就會有這種現象。
至於台大在明年各管道比率是否有調整？李宏森說，繁星推薦目前僅占10.5%，教育部希望能逐年調整至接近15%，因此明年擬調升至12%；申請入學比率目前不到5成，明年會視教育部核定上限，希望能再多個1%至2%，兩管道比率提升後，分發比率就會略降。
李宏森提到，其實台大今年考試分發預定名額占比37%，是全國第二高，加上回流後占比44%，還是高於全國平均值41.77%，為了能拉近跟全國平均比率，才會有調整的想法。
另外，李宏森表示，為協助即將入學的大學新鮮人充實大學數理先備知識，台大於今年暑假推出「大學數理預備課程試辦計畫」，提供「微積分」、「普通物理學」及「普通化學」等3門線上預備課程，鼓勵學生自主學習。該課程受理報名期間至8月22日止，採線上報名選課。
課程上線期間為2023年7月17日至9月15日，為期2個月，以兼顧各管道入學的學生皆有修習機會，有興趣的學生可至台大Pre-U課程計畫網頁進一步了解相關訊息 。