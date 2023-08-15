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台大錄取最多建中生！明年擬降分發名額　申請入學擬增至5成

▲大學分發入學今（15）日放榜，台大表示，明年擬調降分發名額，將申請入學比例升至5成、繁星增至1成2。（圖／記者李琦瑋攝，2022.08.15）
▲大學分發入學今（15）日放榜，台大表示，明年擬調降分發名額，將申請入學比例升至5成、繁星增至1成2。（圖／記者李琦瑋攝，2022.08.15）

記者李琦瑋／台北報導

112學年度大學分發入學今（15）日上午8點在大學考試入學分發委員會網站公告分發結果，台灣大學今年分發錄取加上回流名額共有1561人，約占台大招生總名額的44%；上榜生中，仍以傳統名校為多，第一名為建中的187位、第二名為北一女中163位，前十名中唯一的私立學校是薇閣中學，有56位學生上榜。台大註冊組組長李宏森表示，明年擬將申請入學名額占比提升至5成、繁星增至1成2，分發名額則略降，拉近與全國平均比率。

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李宏森說，台大今年原本釋出1311個考試分發名額，加上前面管道回流的250個名額後，共有1561個名額，比去年少了13個名額；今年重考生增加，學生預期能像去年有低分高就紅利，認為在分發入學也許會獲得更好的校系，在鐘擺效應下，報名分科測驗的考生大增，但分發名額卻減少，導致今年錄取機率比去年低一些。

在分發入學上榜生中，仍以傳統名校為主，李宏森指出，第一名為建中的187位、第二名為北一女中163位、第三名是師大附中118位、第四名為台中一中86位、第五名是雄中的69位，而前十名中唯一的私立學校是薇閣中學，有56位學生，居於第九名。

有關分科測驗人數是否再爆增，李宏森預測，明年狀況會比今年、去年再穩定一點，新制度開始本來就會有這種現象。

至於台大在明年各管道比率是否有調整？李宏森說，繁星推薦目前僅占10.5%，教育部希望能逐年調整至接近15%，因此明年擬調升至12%；申請入學比率目前不到5成，明年會視教育部核定上限，希望能再多個1%至2%，兩管道比率提升後，分發比率就會略降。

李宏森提到，其實台大今年考試分發預定名額占比37%，是全國第二高，加上回流後占比44%，還是高於全國平均值41.77%，為了能拉近跟全國平均比率，才會有調整的想法。

另外，李宏森表示，為協助即將入學的大學新鮮人充實大學數理先備知識，台大於今年暑假推出「大學數理預備課程試辦計畫」，提供「微積分」、「普通物理學」及「普通化學」等3門線上預備課程，鼓勵學生自主學習。該課程受理報名期間至8月22日止，採線上報名選課。

課程上線期間為2023年7月17日至9月15日，為期2個月，以兼顧各管道入學的學生皆有修習機會，有興趣的學生可至台大Pre-U課程計畫網頁進一步了解相關訊息 。

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