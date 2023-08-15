BLACKPINK Lisa被拍到了！候機室同框首富兒 私人行程曝光
韓國女團BLACKPINK成員Lisa盛傳熱戀首富兒，與精品LVMH集團執行長的三公子弗雷德里克阿爾諾（Frédéric Arnault）出雙入對，13日網友再度在洛杉磯私人飛機候機室看到疑似Lisa與Frédéric的人坐在一起，按BLACKPINK行程來說，應該是美國紐澤西演唱會結束後，行蹤是對得上的，但Lisa與Frédéric在公共場合看似並沒有什麼親密的舉動。
記者羅凌筠、實習記者郭亘芸/綜合報導
Lisa這次也不是第一次被懷疑與Frédéric交往，早在之前兩人就被拍到疑似在巴黎的戶外餐廳約會，Frédéric也曾在BLACKPINK演唱會後與成員們一同合照。雖然Lisa與Frédéric有多張同框照，她本人PO出的度假照，還與LVMH集團二公子老婆、四公子女友發的照片相似，甚至Lisa的文底下還有她們的留言及按讚，不過就算有這些疑點，不少粉絲還是不信兩人的戀情。
種種跡象都表明兩人的關係不簡單，戀愛的傳聞也不斷延燒，微博甚至一度出現經紀公司YG的官方聲明，但據悉YG從未發出任何聲明，甚至韓國網站也搜尋不到相關回應，公司依舊保持沈默，粉絲們對於YG的反應也見怪不怪，畢竟除了Jisoo外，Lisa、Jennie、Rosé的緋聞皆未正面回應過。