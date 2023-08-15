稱藍營議長都不支持郭台銘獨立參選 謝衣鳳：有些只是禮貌上相挺
力挺鴻海創辦人郭台銘的彰化縣議會議長謝典林雖先前稱，不支持郭台銘獨立參選，但他昨受訪時卻改口說，「一定會幫郭董作連署」，引發討論聲浪。對此，謝典林胞姊、國民黨立委謝衣鳳今（15）日受訪坦言，他沒有向謝典林請教轉折是什麼，並強調重要地方人士、國民黨議長，「都不鼓勵郭獨立參選」，有些只是禮貌上情義相挺，也盼國民黨主席朱立倫做好整合工作。
記者翁子竣／台北報導
郭台銘擬獨立參選風聲不斷傳出，謝典林昨受訪表示，一定會幫郭台銘作連署。謝衣鳳今受訪說，他沒請教謝典林的選擇轉折，而他這幾周與總召曾銘宗，會去拜訪各縣市立委候選人、各地方藍營執政首長、友好縣市首長，以及重要地方人士，其中就包含若干議長。
謝衣鳳強調，大家共識希望完成中華民國過半以上民眾心願，就是實現政黨輪替目標，勢必大家要團結合作，當在野陣營兩組候選人都不一定能勝選時，三組候選人就等於是保送民進黨，讓民進黨總統參選人賴清德可以躺著選，這情況大家都不樂見，也不鼓勵郭台銘獨立參選。
謝衣鳳說，許多議長被批評與郭台銘有「利益結合」，但議長在社會上有自己的人脈與朋友，「有一些只是禮貌上情義相挺，但全部都不希望最後是獨立參選」；同時，謝衣鳳也呼籲朱立倫負起整合工作，如何完成過半民眾希望政黨輪替目標？有賴在野黨主席與總統候選人共同努力。
此外，謝衣鳳也直言，時局非常變動，而整合與大家共識逐漸形成，相信在郭台銘陣營支持者，可能也會有立場上的改變，盼未來大家都能朝著同目標，且4月郭台銘從美國返台時就說，希望在共同平台上合作，以此完成中華民國國民希望政黨輪替目標。