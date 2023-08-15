紐時：中國債務比美國還高　累計達GDP近3倍

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與此同時又傳來國有房企遠洋集團也爆雷的消息，還有中植系的央企中融信託也跟著爆，加上地方政府舉債度日，以致中國地方政府名下的債務已佔全國GDP約30%，附屬融資單位名下的債務佔比則達到40%至50%。
估計中國當前債務已佔GDP的282%，甚至比美國還高，即因債台高築，普遍認為中國當局重振經濟的選項相當有限。
不僅如此，近日重創中國經濟的壞消息還包括，依北京當局本週公布的數據，中國出口已連3個月下滑，進口則是連5降。
中國國家統計局發布7月份消費者物價指數（CPI）年減0.3%，較6月份跌0.3個百分點，而且從食品到公寓等一系列商品價格走跌，普遍認為已浮現通貨緊縮跡象。
日本經濟陷入失落的30年關鍵在於通縮，如今中國也被貼上可能陷入通縮的標籤，報導說，經濟學家感到不寒而慄。
澳洲金融服務公司麥格理駐香港首席中國經濟學家胡偉俊表示：「中國經濟放緩肯定會給全球經濟前景帶來壓力，因為中國現在是世界第一大商品消費國，所以影響將會非常非常大。」
回顧過去逾1/4世紀，中國號稱是推動全球經濟的引擎，如今這台發動機正失靈，帶給中國家庭和全球經濟令人擔憂的風險，尤其當前世界經濟處於極度不確定時期，中國成了終極未知的變數。
猶如美國總統拜登所言，中國的經濟脆弱性就像是「定時炸彈」，並說：「當壞人遇到問題時，他們就會做壞事。」（編輯：曹宇帆/吳柏緯）1120815