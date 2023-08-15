確診期拿到「第一名」感覺很不好 盧秀燕：酒駕嚴重排擠治安工作
台中市長盧秀燕新冠確診初癒，對於台中市民酒駕死傷人數高居六都第一，覺得非常不好。她邊講邊咳、苦口婆心呼籲市民，酒後開車不僅損害自己和別人生命財產，警方還得投入龐大人力取締酒駕、嚴重排擠一般治安工作。臺中市警局日前連續三天執行「取締酒後駕車大執法專案」，共取締46件、移送29人。
記者顏幸如／台中報導
盧秀燕5日確診，今（15）日復出主持市政會議，但身體狀況尚未恢復，講話不時咳嗽。施政成果經常拿第一的她，表示自己確診期間看到一個消息，「本市市民酒駕死傷是六都最高」！她先像媽媽般，稱讚台中人非常熱情善良勤奮認真、市民具有一切美德、台中人光榮感最高，「但唯一一點要改善的」，是極少數人喝酒後會開車。她強調這點非常不好！若車子沒駕馭好就會變成武器，對自己和別人生命財產造成損傷。
盧秀燕強調自己是苦口婆心，接著回到市長身份，表示酒駕預防無法像其他交通違規行為，可以透過科技執法，必須仰賴大量警察同仁執行，「龐大治安人力守在取締酒駕上，會嚴重排擠一般治安防治工作」。並再次呼籲，愛惜自己和別人的生命財產，喝了酒就坐計程車，或親友接送、走路回家，絕對不要開車。
台灣酒駕防制社會關懷協會日前公佈各縣市今年1到5月酒駕防制成效表現，台中市酒駕死傷人數高達612人，居全國酒駕死傷嚴重縣市首位，比去年暴增217人，增加率也創全國之冠，成為「雙冠王」。第2名桃園市506人；人數比台中多的新北市，只有299人。