新北八里城市沙雕展本周六開展 推「賞金獵人」拿獎金
正值炎夏，本周六（19日）在八里左岸的年度盛事「八里城市沙雕展」即將登場，今年還特別推出「賞金獵人」活動，邀請充滿創意、喜歡攝影的人拍錄精彩畫面，呈現沙雕藝術之多元、美感及創意等內涵，讓八里沙雕成為全台唯一的城市戶外藝術殿堂，也歡迎一起到八里左岸享受沙雕展極致的藝術饗宴。
記者吳嘉億／新北報導
新北市高灘地工程管理處長張修銘表示，今年以「神Ÿ話八里」為主題，沙雕展區有日本、東方、韓國、埃及、希臘等五大神話區16座創意沙雕作品以及互動裝置藝術，展區整體以神話故事的場景氛圍營造，白天可觀賞到鬼斧神工的沙雕，夜晚的沙雕區將呈現另一種風格，如時光隧道之光、女媧補天的天幕、宙斯的閃電權杖，還有埃及法老王的古墓等，帶領大家一同前往千年前的美麗神話探險趣。
新北市高灘地工程管理處說明，賞金獵人活動參賽資格為一般民眾，參賽影片長度以60秒為限，經過剪輯後製就可報名參加，第一名獎金20,000元、第二名獎金15,000元、第三名獎金10,000元、佳作3名各5,000元，不限年齡均可參加。
活動投稿期間自8月19日起至9月2日止。想要參加活動的人可於收件日期截止前，將影片上傳至Youtube（設非公開），至網站填寫報名表單並提供連結與概念說明，報名參賽詳情請見官網新北水漾FB、beclass 線上報名。