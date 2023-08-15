明年未編預算研製新一代初級教練機！空軍：籌獲方式還未確定
空軍現役T-34C初教機服役至今已逾30餘年，預計將於2033年起陸續屆期除役，空軍原計畫自明年起委由中科院執行新式「初級教練機」研製案，但傳出明年度國防預算卻未編列初教機研製經費。對此，空軍官員今（15）日表示，現役初教機屆壽還有時間，目前籌獲方式還沒決定，並沒有媒體報導空軍不同意編列預算購買情況。
記者呂炯昌／台北報導
媒體報導，國防部在明年度的預算當中並未編列初教機的相關科研經費，但並未針對下一代初教機是要採國造、外購或租賃等方案，投入相關作業預算研究，下一代初教機的替換進度恐會空轉一年。
國防部今日例行記者會上，空軍參謀長曹進平中將表示，空軍現在使用T-34C初教機距離機隊屆壽還有相當一段時間，所以對於未來初教機的籌獲方式都還在資訊蒐整、評估階段，並沒有媒體報導空軍不納入的情況。
T-34為美國比奇航空公司製造的單螺旋槳教練機，1940年代出廠的T-34使用活塞發動機，T-34C才改用渦輪發動機。中華民國空軍自1985年採購T-34C，目前仍有34架服役。但因2001年後出廠的T-34C初級教練機才配備彈射座椅，使得遇到緊急狀況時逃生不易而遭質疑。2014年時曾傳出空軍將購賣15架美製T-6C更換部分T-34C，但T-6C採購案最後並未執行。