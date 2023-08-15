采子當八三夭演唱會嘉賓被罵翻 慘丟「一日店長」工作
樂團「八三夭」日前宣布8月26日到高雄舉辦每年固定舉辦的「生日趴」及簽票會，並透露嘉賓有采子、溫妮、寬仔、Onion Man ，其中采子曾因不倫戀身陷風波，八三夭這次邀請采子也被網友罵翻，「邀請這種人，真的對得起五堅情當初邀你們當演唱會嘉賓嗎？」而采子疑似因此丟了一日店長的工作。
記者薛羽彤/綜合報導
八三夭月初公開生日趴的嘉賓名單，其中包含采子。采子因參加《全明星運動會》劈腿何孟遠，讓當時男友邱鋒澤心碎，同時賠上演藝路，近期才漸漸復出。而邱鋒澤所屬的團體五堅情，曾邀請八三夭當演唱會嘉賓，交情甚篤，沒想到八三夭本月生日趴卻邀來采子當嘉賓，讓許多網友看不下去，紛紛留言洗版，「自從看到阿電留言支持采子後就脫粉了，票錢省起來」、「本來看到高雄活動很開心，看到某兩個字瞬間冷掉」、「看到采子就想脫粉了」、「超好笑 邀請采子的部分是怎」、「請采子～翻白眼無極限。」
而采子近日被爆出，因在八三夭嘉賓名單裡被罵翻，原定擔任運動品牌一日店長的活動也受到波及，因負評接踵而至，廠商緊急將活動喊卡，采子經紀人則反駁：「因品牌方優尼聖宣傳檔期延後，因此延期舉辦一日店長，並非取消！」