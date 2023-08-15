青年失業率高漲之際！中國8月起暫停公布數據 要「完善」統計法
中國青年人失業率居高不下，中國國家統計局今（15日）宣布，自8月份開始，全國青年人等分年齡段的城鎮調查失業率將暫停發布，理由是勞動力調查統計需要「進一步健全優化」。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合中港媒報導，中國青年人失業率持續攀升，6月更出現21.3%的數字，不但連續3個月創新高，也是連續3個月衝破20%。中國統計局15日宣布，自8月份起，將不再公布青年失業率數字，而從15日公布的7月經濟數據裡，也已經看不見青年失業率項目。
對於暫停發布相關數據，中國國家統計局發言人付凌暉的解釋是，經濟社會在不斷發展並變化，統計工作需要不斷完善，所以勞動力調查統計也需要進一步健全優化，對於是否該納入統計的對象，社會各方面都有不同的看法，需要進一步研究。
付凌暉又聲稱，隨著中國居民受教育水平提高，青年人在校學習時間增加，在勞動力調查統計中，對於青年人年齡範圍的界定也需要進一步商榷，以更好的反映就業情況，也歡迎各界提出意見，共同努力推動統計工作完善。
公開資訊顯示，2023年4月至6月，中國青年失業率分別為20.4%、20.8%、21.3%，青年失業率持續上升，也令外界擔憂中國的經濟和就業市場皆在轉弱。