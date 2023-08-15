綠強攻白激化世代對立！柯文哲站穩青年族群 侯友宜手握長者票
2024總統大選藍綠白相爭，根據最新民調顯示，侯友宜支持度和上月相比，微上揚2.12%至23.52%，而賴清德與柯文哲都呈小跌態勢，分別少0.3%至33.2 %、0.76%至28.81% 。進一步以年齡交叉分析，柯文哲雖然整體支持度下滑，但在年輕族群的支持度仍繼續上揚，且和賴清德、侯友宜差距拉大，其中尤以賴清德在39歲以下年輕族群的支持度更大幅滑落，使得世代對立的態勢更趨顯著。
記者林莞茜／綜合報導
由《Newtalk》新聞網站透過手機電話，於8月13日至8月14日，隨機發送簡訊進行2024總統大選民調，結果顯示，民進黨參選人賴清德支持度33.2 %、民眾黨參選人柯文哲支持度28.81 %、國民黨參選人侯友宜支持度為23.52%。若與《Newtalk》 8月1日民調比較，賴清德跌0.3%、柯文哲跌0.76%、侯友宜增加2.12%。
近期民進黨不斷主攻柯文哲陣營和親柯的網紅「館長」陳之漢、前時代力量立委黃國昌，讓柯文哲整體支持有明顯下滑，同時侯友宜也緊跟在後，讓賴清德和兩人差距增加，不過值得注意的是，雖賴清德整體支持度超車，但就年齡分析來看，柯文哲在39歲以下年輕族群，仍握有絕對勝算，而賴清德反而較先前流失更多年輕票。至於侯友宜此次民調上升，主要是其在60-64歲族群的支持度，就大幅度成長了9.43%有關。