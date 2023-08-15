颱風蘭恩登陸日本　650名旅客被迫留宿關西機場

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蘭恩目前中心氣壓985百帕、近中心最大風速每秒30公尺、最大瞬間風速每秒40公尺。
●關西機場聯外交通管制成孤島
日本產經新聞、讀賣新聞報導，蘭恩侵襲造成聯外鐵路停駛與道路暫停通行，關西機場昨晚變成「孤島」，導致約650名旅客被迫在機場過夜，一名65歲台灣女性一臉倦容表示，「真沒想到會變成這樣」。
關西機場內的電子布告欄昨晚顯示許多航班被取消，無法離開的旅客紛紛躺在機場大廳休息。營運關西機場的關西機場公司，也針對受困機場旅客發放睡袋跟飲水。
另外，蘭恩接近及登陸的時間，正好跟日本民眾從傳統節日「盂蘭盆節」收假時間重疊，嚴重影響搭乘新幹線的旅客。
JR東海公司跟JR西日本公司，分別取消今天往來名古屋站到岡山站之間的東海道及山陽新幹線列車；往來東京站到名古屋站，及往來岡山站到博多站的新幹線班次則大幅減少；山陽新幹線包含區間停駛在內，預計停駛277班列車，估計影響約14萬名旅客。
●鳥取岡山6小時雨量逾往年8月
日本放送協會（NHK）報導，以近畿、東海及中國地方（岡山縣、鳥取縣等地）為中心的風雨持續增強，除三重縣及和歌山縣過去24小時累積雨量逾500毫米外，在鳥取縣及岡山縣僅6小時就降下超過往年8月一整月的破紀錄大雨。
讀賣新聞報導，蘭恩正以相當於自行車時速的約15公里緩慢行進，積雨雲可能擴散到離颱風中心較遠的地區，拉長風雨影響時間。
大阪管區氣象台表示，蘭恩登陸後速度並未加快，預料將在威力不減的情況下由南向北縱貫近畿地方。目前預測蘭恩將在今天中午左右通過大阪周邊地區，到入夜前會離開近畿地方朝日本海方向移動。
颱風從海水溫度較高的海域北上挾帶大量水蒸氣，導致關東甲信到東海、近畿、中國、四國地方可能出現短時間會降下大雨的線狀對流，及颳起讓行駛中貨車翻覆的強風，氣象廳呼籲民眾嚴防強風、大雨、河川氾濫及土石流災害。（譯者：楊惟敬/核稿：黃名璽）1120815