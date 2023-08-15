尹錫悅光復節演說　誓抗共產勢力煽動

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「相反地，70多年來一直維持極權主義體制和壓迫統治的朝鮮卻未能擺脫最惡劣的貧困和貧窮」，尹錫悅指出，這正如實反應了兩韓分別選擇自由民主和共產極權後的明顯差異。
但他也說，盲從共產極權主義、通過造假煽動歪曲輿論、擾亂社會的反國家勢力仍然猖獗，稱這些勢力偽裝成民主主義運動家、人權運動家、進步主義行動家，進行虛假煽動和卑鄙悖倫的行動，強調堅定支持民主自由勝利的重要性。
尹錫悅特別指出美韓同盟與美日韓安保合作的重要性與日俱增，稱美韓同盟為基於普遍價值結成的和平同盟，也是繁榮的同盟；過去在二戰時期為敵的日本也已成為共享普遍價值、追求共同利益的合作伙伴。
他說，為根絕北韓核武與飛彈威脅，必須透過三方緊密的偵察資產合作，達成即時共享北韓飛彈動向的體系；美日韓安保合作在朝鮮半島及區域重要性日漸增強，本週將進行的三方會談預計將成為有助朝鮮半島與印太地區和平繁榮的合作里程碑。
尹錫悅也說明，日本向聯合國司令部提供的7處後方基地是斷絕北韓南侵的最大抑制因素，若北韓南侵，聯合國軍司令部會自動、立即介入及懲戒；日本聯合國軍司令部後方基地可充分提供聯合國軍陸海空儲存戰鬥力。
強調國際合作以對抗共產勢力侵略的尹錫悅，就外交政策則強調在國際社會上全方位執行責任外交和貢獻外交，「在為國際自由、和平、繁榮做出貢獻同時，也能構建大韓民國自由、和平、繁榮的道路」。
除為烏克蘭提供財政協助，尹錫悅也重申推動對北韓的「大膽提案」，透過與國際合作促使北韓重返對話與合作，強調北韓人民的民生安全並非透過核武、飛彈能改善。
尹錫悅也提到近期國內經濟沉滯、教權爭議等問題，表示將推動科技創新、培養人才，增進產業競爭力；致力使教權受到尊重，教育現場恢復正常，真正保障學生的學習權。（編輯：韋樞）1120815